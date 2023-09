Trấn Thành không tin Tim một mực chung tình với Trương Quỳnh Anh

Trương Quỳnh Anh thẳng thẳn chia sẻ rằng cô thường xuyên so sánh Tim với những người đàn ông khác. Và sau khi so sánh, cô rút ra kết luận rằng: “Cũng là người của showbiz vốn nhiều thị phi nhưng Tim lại rất thương vợ, thương con. Mỗi khi so sánh như vậy, Trương Quỳnh Anh rất tự hào về chồng mình”.



Tim và Trương Quỳnh Anh sau lần "gương vỡ" thì này tình lại "lành" hơn xưa rất nhiều