Tim - Trương Quỳnh Anh tạo hình cực 'bá đạo' trong MV Xuân

Tết nguyên đán là ca khúc do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác, từng được nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Để mang lại màu sắc mới cho ca khúc này, Tim và Trương Quỳnh Anh đã hòa âm phối khí theo phong cách riêng, với nhịp điệu vui tươi, rộn ràng. Trong bản phối của ca khúc, cặp đôi hòa quyện giọng hát đầy ngọt ngào và ăn ý.

Tim là người lên ý tưởng kịch bản cho MV Tết nguyên đán. Câu chuyện trong MV kể về nhiều người làm nhiều công việc khác nhau trong cuộc sống, nhưng đều có điểm chung là mong ngóng, trông đợi được đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm. Ngoài ra, thông qua MV, Tim và Trương Quỳnh Anh cũng gửi gắm những thông điệp giá trị và ý nghĩa đến với giới trẻ.

Tim cho biết: "Đây là những câu chuyện tôi sưu tập lại trong khi để ý quan sát những người xung quanh. Tôi quan sát họ, tưởng tượng ra câu chuyện đón năm mới của mỗi người, từ đó, tôi xâu chuỗi từng câu chuyện lại với nhau.”. Ngoài vai trò diễn viên, Tim còn giữ vai trò là nhà sản xuất chính của MV.

Về phía Trương Quỳnh Anh, cô đã phải chờ 6 tiếng đồng hồ để hóa trang thành bà già. Nữ ca sĩ đã nhờ đến ê-kíp hóa trang phim điện ảnh hỗ trợ mình. Vốn là một người sợ nếp nhăn trên mặt, nhưng lần này Trương Quỳnh Anh “phá lệ” ngồi 6 tiếng để vẽ từng nếp nhăn lên mặt.

Mặc dù nhìn thấy việc hóa trang có vẻ đơn giản nhưng do tính cầu toàn cao nên nữ ca sĩ đã bắt ê-kíp hóa trang chỉnh sửa khuôn mặt nhiều lần sao cho chỉn chu và chân thật nhất. “Lúc hóa trang xong, anh Tim và tôi nhìn nhau và cười quá trời, nhưng vẫn cảm thấy vui lắm. Anh Tim nói với tôi là muốn thấy cả hai cùng nhau già đi, cùng chăm sóc cho nhau. Khi già đi chỉ cần luôn bên cạnh nhau như vậy là vui rồi.” – Trương Quỳnh Anh tâm sự.

Đây là những cảnh quay hai vợ chồng già (Tim và Trương Quỳnh Anh thể hiện) đang đợi con của mình quay về nhà ăn Tết sau một năm lập nghiệp ở phương xa. MV Tết nguyên đán dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 16/1/2017.

Ảnh: Tín Nguyễn – Cao Minh Phương