Tim - Trương Quỳnh Anh tạo hình cực 'bá đạo' trong MV Xuân

Giải trí 15/01/2017 08:45

Mới đây, cặp đôi Tim – Trương Quỳnh Anh đã hé lộ hình ảnh hậu trường trong MV mới nhất mừng Xuân mang tên 'Tết nguyên đán'.

Tết nguyên đán là ca khúc do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác, từng được nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Để mang lại màu sắc mới cho ca khúc này, Tim và Trương Quỳnh Anh đã hòa âm phối khí theo phong cách riêng, với nhịp điệu vui tươi, rộn ràng. Trong bản phối của ca khúc, cặp đôi hòa quyện giọng hát đầy ngọt ngào và ăn ý. 

Tim - Trương Quỳnh Anh tạo hình cực 'bá đạo' trong MV Xuân - Ảnh 1
Tim - Trương Quỳnh Anh lần đầu hóa ông bà già.

Tim - Trương Quỳnh Anh tạo hình cực 'bá đạo' trong MV Xuân - Ảnh 2
Ảnh hậu trường nhí nhảnh của MV.

Tim là người lên ý tưởng kịch bản cho MV Tết nguyên đán. Câu chuyện trong MV kể về nhiều người làm nhiều công việc khác nhau trong cuộc sống, nhưng đều có điểm chung là mong ngóng, trông đợi được đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm. Ngoài ra, thông qua MV, Tim và Trương Quỳnh Anh cũng gửi gắm những thông điệp giá trị và ý nghĩa đến với giới trẻ.

Tim cho biết: "Đây là những câu chuyện tôi sưu tập lại trong khi để ý quan sát những người xung quanh. Tôi quan sát họ, tưởng tượng ra câu chuyện đón năm mới của mỗi người, từ đó, tôi xâu chuỗi từng câu chuyện lại với nhau.”. Ngoài vai trò diễn viên, Tim còn giữ vai trò là nhà sản xuất chính của MV. 

Tim - Trương Quỳnh Anh tạo hình cực 'bá đạo' trong MV Xuân - Ảnh 3
Quỳnh Anh mất 6 tiếng để tạo nếp nhăn.

Tim - Trương Quỳnh Anh tạo hình cực 'bá đạo' trong MV Xuân - Ảnh 4
Tim là người lên ý tưởng kịch bản cho MV Tết nguyên đán

Về phía Trương Quỳnh Anh, cô đã phải chờ 6 tiếng đồng hồ để hóa trang thành bà già. Nữ ca sĩ đã nhờ đến ê-kíp hóa trang phim điện ảnh hỗ trợ mình. Vốn là một người sợ nếp nhăn trên mặt, nhưng lần này Trương Quỳnh Anh “phá lệ” ngồi 6 tiếng để vẽ từng nếp nhăn lên mặt. 

Mặc dù nhìn thấy việc hóa trang có vẻ đơn giản nhưng do tính cầu toàn cao nên nữ ca sĩ đã bắt ê-kíp hóa trang chỉnh sửa khuôn mặt nhiều lần sao cho chỉn chu và chân thật nhất. “Lúc hóa trang xong, anh Tim và tôi nhìn nhau và cười quá trời, nhưng vẫn cảm thấy vui lắm. Anh Tim nói với tôi là muốn thấy cả hai cùng nhau già đi, cùng chăm sóc cho nhau. Khi già đi chỉ cần luôn bên cạnh nhau như vậy là vui rồi.” – Trương Quỳnh Anh tâm sự.  

Đây là những cảnh quay hai vợ chồng già (Tim và Trương Quỳnh Anh thể hiện) đang đợi con của mình quay về nhà ăn Tết sau một năm lập nghiệp ở phương xa.  MV Tết nguyên đán dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 16/1/2017. 

Tim - Trương Quỳnh Anh tạo hình cực 'bá đạo' trong MV Xuân - Ảnh 5
Biểu cảm khó tính của vợ chồng Tim - Trương Quỳnh Anh.

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Ông bà già thể hiện tình cảm.

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Tim hạnh phúc khi được đón Tết bên con cháu.

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MV hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần chất lượng dành cho khán giả trong dịp xuân năm nay.

Ảnh: Tín Nguyễn – Cao Minh Phương

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