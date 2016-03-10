Tâm sự của 8X lạnh lùng, giỏi võ trong phim "Liên minh huyền thoại"

Nam Long (sinh năm 1988, quê Thanh Hóa) vừa đảm nhận vai chính đầu tay trong bộ phim điện ảnh hành động - hài - Liên minh huyền thoại đang khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Hẹn gặp anh tại một quán cafe ở Sài Gòn, chàng trai 8X gây ấn tượng với tôi bởi vẻ ngoài điển trai, phong cách lịch lãm và có chút lạnh lùng. Song qua buổi trò chuyện, tôi thấy anh khá cởi mở, chia sẻ nhiều điều thú vị về quá trình trở thành diễn viên chuyên trị các pha võ thuật.

Tốt nghiệp cấp 3, Nam Long trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa TP HCM, chuyên ngành Điện tử Viễn thông. Với lợi thế học tập thừ thời cấp 3, Long vẫn hoàn thành tốt các môn tại giảng đường đại học. "Khi quyết định chọn vào ngành Viễn thông bản thân tôi hoàn toàn chưa xác định rõ mục tiêu tương lai của bản thân, một phần cũng do gia đình định hướng. Để mẹ vui và tự hào về con trai, tôi sẵn sàng theo đuổi mà không suy nghĩ nhiều" - Long tâm sự.

Thời thơ ấu, Nam Long sinh sống cùng gia đình tại Thanh Hóa. Năm lớp 7, biến cô ập đến khi bố anh qua đời. Đến năm 11, vì gia đình quá khó khăn, Long phải chuyển vào Cà Mau sinh sống và học tập tại nhà một người anh. Sống xa nhà, Long phải tự lập lo cho bản thân. Không vì vậy mà anh trở nên hư hỏng hay lêu lỏng việc học, anh từng là học sinh giỏi cấp tỉnh và thi quốc gia môn Toán.

Khoảng thời gian sinh viên, ngoài giờ học, Nam Long còn tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là võ thuật để rèn luyện sức khỏe. Long tâm sự, từ nhỏ anh đã rất thích học võ. Năm lớp 8 anh bắt đầu có cơ hội tiếp xúc và rèn luyện. Long thuần thục các loại võ như Vovinam, môn phái Thiếu Lâm...

Suốt quá trình luyện tập, tình cờ gặp một nhóm làm phim, chuyên đóng thế các cảnh võ thuật, chàng trai cảm thấy thích thú và tìm cơ hội gia nhập nhóm. "Trước khi nhận vai diễn đầu tay, tôi từng đi đóng nhiều vai phụ hành động. Lúc đó cát-sê chỉ từ vài trăm nghìn đồng. Để được đóng có khi phải chờ hàng giờ liền. Vất vả là thế, song bản thân cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống và làm điều mình tâm đắc và đam mê" - Long tâm sự.

Vì quá mải mê với phim trường, Nam Long cho biết, có lúc anh bỏ bê việc học nên dẫn đến nợ môn. Tuy nhiên, anh vẫn tốt nghiệp Bách Khoa với tấm bằng loại Khá.

Gia đình không ủng hộ

Tốt nghiệp đại học, Nam Long vào làm kỹ sư cho một công ty viễn thông tại TP HCM. 3 tháng sau, anh quyết định thôi việc vì quá "chán". "Thực sự, tôi chẳng có hứng thú với những gì mình đang làm. Công việc kỹ sư bao nhiêu người ao ước, là hy vọng của gia đình nhưng nó chẳng mang cho tôi niềm vui hay động lực để tiếp tục" - Long nói.

Đến thời điểm này, Nam Long cảm nhận, phim trường, võ thuật là nơi anh thuộc về. Để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê, 8X cố gắng rèn luyện trau dồi bản thân. Là tay ngang lấn sân sang điện ảnh, qua các vai diễn quần chúng, anh dần tích lũy nhiều kinh nghiệm diễn xuất, làm quen trước ống kính.

Nam Long không ngần ngại tâm sự, việc anh bỏ ngang kỹ sư để làm diễn viên chẳng được ai trong gia đình ủng hộ. "Tôi cảm nhận được mẹ rất buồn về mình, song tôi nghĩ bản thân sẽ khiến người lớn hiểu và đồng cảm qua những việc làm và thành tích đạt được. Quan trọng lý trí mình vẫn vững mạnh và sống thật với bản thân".

Liên minh huyền thoại - một bộ phim võ thuật, hành động, hài đã mang cái tên Nam Long đến gần khán giả yêu nghệ thuật. Thông qua các diễn đàn, bạn trẻ chia sẻ cảm nhận khi xem xong bộ phim, bên cạnh các điểm trừ nhỏ thì đa số đều dành cho phim những lời khen, võ thuật đẹp, diễn xuất tốt, góc quay đầu tư...

May mắn thay, trong buổi tối ngày gặp gỡ, tôi được Nam Long mời đi xem phim Liên minh huyền thoại. Thật sự tôi cũng muốn đi xem khá lâu nhưng suất chiếu khá ít. Đúng vậy, bộ phim không làm tôi thất vọng khi bỏ ra 95 phút. Câu nói tôi tâm đắc mãi trong phim đó là “Tiền không phải là tất cả nhưng người ta có thể làm tất cả vì tiền”.

Câu chuyện kể về 3 chàng trai ở 3 vùng miền khác nhau. Vì cần tiền cho mục đích riêng, họ có cơ hội gặp gỡ và trở thành một nhóm đi tìm báu vật tượng rùa đồng đen của một bộ lạc trong rừng sâu. Nếu như Hòa Hiệp mang lại cho người xem những tiếng cười nhẹ nhàng thú vị, Huỳnh Anh là chàng trai hiếu thảo, trầm tính thì Nam Long là người điềm đạm, sống tình cảm, giỏi võ.

Trải qua bao nhiêu thử thách, gian lao, cuối cùng 3 chàng trai cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc này, mục tiêu ban đầu của họ bị phân hóa bởi tình yêu và tình người. Lòng tham con người là không đáy, song tiền không là tất cả, có những thứ thiêng liêng mà tiền không thể đánh đổi được.

Bên cạnh những màn võ thuật ấn tượng và các góc quay được đầu tư kỹ lưỡng, miêu tả khung cảnh núi rừng hùng vĩ, tuy không có dàn diễn viên khủng, nhưng mọi người đều diễn xuất tốt, không quá lố hay nhạt nhẽo như các bộ phim Việt gần đây.

Song điều khiến tôi suy ngẫm mãi là lượng khán giả đến rạp cũng như suất chiếu quá ít. Lý giãi về điều này, Nam Long cho hay, có lẽ lần chào sân này là anh thăm dò thị yếu khán giả và sẽ có chiến lược tốt hơn cho các dự án tương lai.

Sắp tới, Nam Long sẽ tiếp tục tham gia một số bộ phim điện ảnh. Khán giả vẫn sẽ thấy một Nam Long giỏi võ, điển trai - đó cũng là hình ảnh chàng trai sinh năm 1988 đang muốn xây dựng và hoàn thiện bản thân hơn.