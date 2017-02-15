Sau tin đồn ngoại tình Lưu Khải Uy hết lời khen ngợi Dương Mịch

Giải trí 15/02/2017 16:24

Mặc dù mới dính tin đồn hẹn hò bạn diễn nhưng nam diễn viên Lưu Khải Uy vẫn hết lời khen ngợi vợ yêu – Dương Mịch.

Sau khi Phong Hành công khai những hình ảnh Lưu Khải Uy qua phòng bạn diễn Vương Âu lúc nửa đêm, nam diễn viên Lưu Khải Uy rất lặng lẽ trong hoạt động của mình. Ngay cả khi bộ phim “Cha mẹ cuối tuần” do Lưu Khải Uy và Vương Âu đóng chính đang công chiếu cũng không tổ chức các công tác tuyên truyền như nhiều bộ phim khác.

Sau tin đồn ngoại tình Lưu Khải Uy hết lời khen ngợi Dương Mịch - Ảnh 1
Lưu Khải Uy dành nhiều lời khen ngợi cho vợ yêu sau tin đồn ngoại tình

Sau tin đồn ngoại tình Lưu Khải Uy hết lời khen ngợi Dương Mịch - Ảnh 2
Dương Mịch - Lưu Khải Uy là cặp đôi được truyền thông rất quan tâm

Lịch làm việc dày đặc khiến gia đình Lưu Khải Uy – Dương Mịch rất ít khi được ở bên nhau ngay cả những dịp lễ tết. Trước khi scandal ngoại tình của Lưu Khải Uy bị lộ, anh được xem là người đàn ông của gia đình, luôn quan tâm chăm sóc con gái nhỏ Tiểu Gạo Nếp để Dương Mịch toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp. Sau khi có tin đồn ngoại tình hình ảnh của Lưu Khải Uy bị ảnh hưởng khá nhiều.

Mới đây nhất khi tham gia một chương trình truyền hình Lưu Khải Uy đã chia sẻ những điều ít người biết về cuộc sống gia đình. Anh cho biết khi Tiểu Gạo Nếp vừa mới chào đời anh đã tìm trường học cho con. Khi người dẫn chương trình hỏi về Dương Mịch, Lưu Khải Uy đã dành cho vợ yêu 85/100 điểm, giải thích cho điểm số 15 bị trừ này Lưu Khải Uy cho biết nguyên nhân đó là do không có nhiều thời gian ở cạnh Dương Mịch.

Sau tin đồn ngoại tình Lưu Khải Uy hết lời khen ngợi Dương Mịch - Ảnh 3

Sau tin đồn ngoại tình Lưu Khải Uy hết lời khen ngợi Dương Mịch - Ảnh 4
Lưu Khải Uy muốn giúp Dương Mịch trong công việc và chăm sóc gia đình

Lưu Khải Uy hết lời khen ngợi vợ yêu, mặc dù trên màn ảnh Dương Mịch luôn là cô gái hoạt bát nhưng ngoài đời thực cô là một bà mẹ tuyệt vời. Sau khi kết hôn công việc của Dương Mịch rất nhiều, Lưu Khải Uy cho biết anh tôn trọng và muốn chia sẻ công việc cũng như thời gian chăm sóc con cái với Dương Mịch. 

 

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