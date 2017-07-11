Nữ MC tuyển chồng gây bão mạng tung MV đám cưới đẹp 'rụng rời'

Giải trí 11/07/2017 11:11

Nữ MC xinh đẹp đăng tin tuyển chồng cách đây không lâu nay đã tung MV đám cưới vô cùng lãng mạn, sang trọng trước sự chúc phúc của bạn bè và fan hâm mộ.

Giữa tháng 5 vừa qua, người dùng mạng xã hội Việt Nam được một phen nhốn nháo khi đọc được bài viết với mục đích "tuyển chồng" của Ngô Như Quỳnh - nữ biên tập viên/MC của một đài truyền hình trong nước.

Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, Như Quỳnh khẳng định bản thân đã suy nghĩ rất kỹ trước khi viết ra những điều này, hoàn toàn không hề nông nổi như một số cô gái trẻ đăng tin tuyển người yêu, tuyển chồng đại gia trước đó.

Bất chấp nhiều tranh cãi xung quanh sự việc, chỉ chưa đầy một tháng sau, Như Quỳnh tuyên bố đã tìm được "Mr Hoàn Hảo" đáp ứng được mọi nhu cầu của cô. Hai người đã từng quen biết trước đó, nay chàng trai thấy người thương tuyển chồng, liền lập tức tỏ tình vì sợ mất cô vào tay người khác. Như Quỳnh cùng bạn trai đã tổ chức lễ đính hôn tuyệt đẹp ở biển La Gi (Bình Thuận) vào cuối tháng 6 vừa qua.

Ngày 7/7, Như Quỳnh tổ chức đám cưới chính thức ở TP.HCM, rất đông bạn bè đến chúc mừng nàng MC xinh đẹp "sale off thành công".

Hôm nay 11/7, Như Quỳnh chính thức tung MV đám cưới bãi biển ở La Gi (Bình Thuận) khiến khán giả vừa thích thú vừa ngưỡng mộ vì MV quá đẹp và lãng mạn.

 

Nữ MC tuyển chồng gây bão mạng tung MV đám cưới đẹp 'rụng rời' - Ảnh 1
Cận cảnh váy cưới lộng lẫy của Như Quỳnh - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, nữ MC xinh đẹp đã tổ chức lễ cưới tuyệt đẹp ở bãi biển, với sự tham gia của đông đảo bạn bè. Một số hình ảnh về lễ cưới ngoài biển của Như Quỳnh.

Nữ MC tuyển chồng gây bão mạng tung MV đám cưới đẹp 'rụng rời' - Ảnh 2
Không gian lễ cưới bãi biển tuyệt đẹp của Như Quỳnh - Ảnh: FBNV

Nữ MC tuyển chồng gây bão mạng tung MV đám cưới đẹp 'rụng rời' - Ảnh 3
Ảnh: FBNV

Nữ MC tuyển chồng gây bão mạng tung MV đám cưới đẹp 'rụng rời' - Ảnh 4
Như Quỳnh vô cùng xinh đẹp và quyến rũ - Ảnh: FBNV

Nữ MC tuyển chồng gây bão mạng tung MV đám cưới đẹp 'rụng rời' - Ảnh 5
Chồng của Như Quỳnh, được cô đánh giá là tài chính mạnh, học vấn cao và tử tế trong tính cách - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng

Bộ ảnh mang tính nhân văn nhưng cách thể hiện lại khá phản cảm khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Xem thêm
Từ khóa:   MC tuyển chồng MC tuyển chồng tung MV đám cưới lãng mạn đám cưới của nữ MC tuyển chồng

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 30 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 30 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ