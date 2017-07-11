Nữ MC tuyển chồng gây bão mạng tung MV đám cưới đẹp 'rụng rời'

Nữ MC xinh đẹp đăng tin tuyển chồng cách đây không lâu nay đã tung MV đám cưới vô cùng lãng mạn, sang trọng trước sự chúc phúc của bạn bè và fan hâm mộ.

Giữa tháng 5 vừa qua, người dùng mạng xã hội Việt Nam được một phen nhốn nháo khi đọc được bài viết với mục đích "tuyển chồng" của Ngô Như Quỳnh - nữ biên tập viên/MC của một đài truyền hình trong nước. Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, Như Quỳnh khẳng định bản thân đã suy nghĩ rất kỹ trước khi viết ra những điều này, hoàn toàn không hề nông nổi như một số cô gái trẻ đăng tin tuyển người yêu, tuyển chồng đại gia trước đó.

Bất chấp nhiều tranh cãi xung quanh sự việc, chỉ chưa đầy một tháng sau, Như Quỳnh tuyên bố đã tìm được "Mr Hoàn Hảo" đáp ứng được mọi nhu cầu của cô. Hai người đã từng quen biết trước đó, nay chàng trai thấy người thương tuyển chồng, liền lập tức tỏ tình vì sợ mất cô vào tay người khác. Như Quỳnh cùng bạn trai đã tổ chức lễ đính hôn tuyệt đẹp ở biển La Gi (Bình Thuận) vào cuối tháng 6 vừa qua. Ngày 7/7, Như Quỳnh tổ chức đám cưới chính thức ở TP.HCM, rất đông bạn bè đến chúc mừng nàng MC xinh đẹp "sale off thành công".

Hôm nay 11/7, Như Quỳnh chính thức tung MV đám cưới bãi biển ở La Gi (Bình Thuận) khiến khán giả vừa thích thú vừa ngưỡng mộ vì MV quá đẹp và lãng mạn. Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4 Cách đây không lâu, nữ MC xinh đẹp đã tổ chức lễ cưới tuyệt đẹp ở bãi biển, với sự tham gia của đông đảo bạn bè. Một số hình ảnh về lễ cưới ngoài biển của Như Quỳnh.

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng Bộ ảnh mang tính nhân văn nhưng cách thể hiện lại khá phản cảm khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-mc-tuyen-chong-gay-bao-mang-tung-mv-dam-cuoi-dep-rung-roi-218714.html