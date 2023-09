Nữ MC tuyển chồng gây bão mạng tung MV đám cưới đẹp 'rụng rời'

Ngày 7/7, Như Quỳnh tổ chức đám cưới chính thức ở TP.HCM, rất đông bạn bè đến chúc mừng nàng MC xinh đẹp "sale off thành công".

Hôm nay 11/7, Như Quỳnh chính thức tung MV đám cưới bãi biển ở La Gi (Bình Thuận) khiến khán giả vừa thích thú vừa ngưỡng mộ vì MV quá đẹp và lãng mạn.

Cách đây không lâu, nữ MC xinh đẹp đã tổ chức lễ cưới tuyệt đẹp ở bãi biển, với sự tham gia của đông đảo bạn bè. Một số hình ảnh về lễ cưới ngoài biển của Như Quỳnh.