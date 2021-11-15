Nói Song Hye Kyo chỉnh nát máy cho trẻ ra trong phim, xem phỏng vấn trực tiếp sẽ phải than trời vì đẹp xuất sắc

Song Hye Kyo - Jang Ki Yong hiện đang là cặp đôi màn ảnh hot nhất hiện nay với bộ phim Now We Are Breaking Up vừa lên sóng. Dù chênh nhau đến 11 tuổi nhưng visual của cặp đôi vẫn vô cùng tương xứng. Thế nhưng không ít người xem lại cho rằng, trong phim người đẹp họ Song đã nhờ đạo diễn chỉnh sửa quá đà để cô trẻ hơn tuổi thật. Cho đến khi xem video về cuộc phỏng vấn trực tiếp của cặp đôi thì ai nấy đều phải thán phục và ngưỡng mộ trước "tường thành nhan sắc" hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc.

Khi ekip làm phim đã tung ra video trả lời phỏng vấn của cặp đôi Song Hye Kyo và Jang Ki Yong, dân tình đã bị một phen giật mình thon thót vì visual đẹp tràn màn hình của cả 2. Điều đáng chú ý chính là vẻ đẹp không tuổi của Song Hye Kyo.

Cặp đôi chị em cách nhau những gần 1 con giáp nhưng vẻ ngoài không hề tạo cảm giác chênh lệch.

Chị đẹp mà trẻ trung như mới đôi mươi thế này thì chết đàn em rồi, muốn không dính vào lưới tình thì hơi khó.

Dân mang đua nhau dành lời khen cho nhan sắc thật sự của Song Hye Kyo ở tuổi 40. "Ai nói chỉnh sửa trong phim để cho trẻ vậy??, nói 28 tuổi vẫn tin được chứ 40 tuổi gì, đẹp xuất sắc luôn á trời"...

Cặp đôi còn khoe ảnh chụp selfie chỉ chạm sát mặt nhau, tự tin dí sát mặt vào màn hình và phô diễn toàn bộ nhan sắc cực phẩm, khoe đường nét đẹp long lanh và nhất là làn da căng bóng muốn mê. Song Hye Kyo đã 40 tuổi nhưng vẫn sở hữu làn da đẹp không tì vết, không dấu hiệu lão hóa.

Nhìn mà xem, đố ai dám nói chị đẹp "cưa sừng làm nghé" nữa nhé.