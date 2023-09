Nhà sản xuất 'Cô dâu 8 tuổi' tiếp tục ra mắt siêu phẩm mới

Lấy bối cảnh tại Ấn Độ, Góa phụ nhí là bộ phim tiên phong lột tả cuộc sống như địa ngục của những góa phụ tại Ấn Độ, mà trung tâm câu chuyện là Ganga - cô gái với ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, sẵn sàng đối đầu với những định kiến xã hội để tự đứng lên bảo vệ bản thân và giành lấy hạnh phúc cho mình. Từ bờ Sông Hằng cho đến con đường hẹp quanh co tại Varanasi, câu chuyện về Ganga đã được vẽ lên như một bức tranh quyến rũ lòng người.

Góa phụ nhí là cuộc hành trình của Ganga- cô bé 9 tuổi đã trở thành góa phụ ngay trong chính ngày cưới của mình, khi chồng và cha cô bị giết trong một cuộc bạo động ở Varanasi bên bờ sông Hằng.

Vì mất chồng, Ganga bị xa lánh, trở thành người thừa trong gia đình nhà chồng, bị đẩy vào ngôi nhà tồi tàn và sống một cuộc sống khổ cực: không được mặc quần áo đẹp, không được tham gia các hoạt động vui chơi, không được tận hưởng những niềm vui trần tục, không được giao lưu với thế giới bên ngoài... mà thay vào đó là phải mặc áo choàng dài trắng (một hình thức để tang theo đạo Hindu) và mỗi ngày trôi qua phải cầu nguyện cho gia đình người chết...

Những hủ tục, quan điểm xưa cũ buộc Ganga phải tự đứng lên và đương đầu với định kiến để bảo vệ bản thân. Cô đã phải đơn lẻ bước đi trên con đường của mình để giành lấy hạnh phúc cho chính cuộc đời cô đang sống- khi mà tất thảy mọi người đều xem cô là điềm gở của xã hội.

Chia sẻ về vai diễn đầu tay của mình, nữ diễn viên Aditi Sharma- người đảm nhận vai Ganga nói rằng: “Tôi cảm nhận được sự gần gũi của Ganga- vai diễn truyền hình đầu tay của tôi với chính mình.

Nội dung chuyện phim đã thật sự cuốn hút tôi, không những vậy, cô bé Ruhana Khanna cũng đã thể hiện rất thành công và ghi dấu ấn đặc biệt với khán giả qua vai diễn Ganga ngày bé, bởi vậy, tôi cảm thấy bản thân mình phải thật sự có trách nhiệm trong việc thể hiện cảm xúc trong chặng đời tiếp theo của cô bé. Góa phụ nhí đã nói lên một sự thật chưa bao giờ được nhắc đến và tôi thật sự hứng thú khi được là một phần của bộ phim”.

Với câu chuyện được xây dựng trên thực tế, phản ánh một cách chân thực và sâu sắc về tảo hôn và góa phụ- 2 trong số những vấn nạn vẫn đang còn rất nhức nhối trong xã hội Ấn Độ hiện đại, Góa phụ nhí đã tạo ra cuộc cách mạng thật sự về bình đẳng giới, có sức lan tỏa mạnh mẽ và gặt gái thành công vang dội khi phát sóng rộng rãi. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi của màn ảnh nhỏ Ấn Độ được phát sóng tại Anh Quốc.

Góa phụ nhí là series truyền hình mới nhất của hãng Sphere Origins và với sự lao động nghiêm túc cùng thông điệp nhân văn mà nội dung bộ phim hướng đến, Góa phụ nhí đã được vinh danh Best Programme with a Social Message và Ruhana Khanna- diễn viên nhí đảm nhận vai Gangaa cũng nhận được giải Best Child Actress tại Giải thưởng Indian Telly Awards 2015.

Đón xem Góa phụ nhí- siêu phẩm truyền hình mới nhất của nhà sản xuất Cô dâu 8 tuổi và tái ngộ dàn diễn viên ngôi sao của màn ảnh Bollywood: Roop Durgapal, Sushmita Mukherjee, Suman Shashi Kant, Mohit Abrol, Aditi Sharma, Vishal Vashishtha, Puja Sharma, Ruhana Khanna, Hiten Tejwani, Gungun Uprari, Abhishek Tiwari... sẽ lần đầu tiên được ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày từ 12/02/2017, lúc 20h trên TodayTV.