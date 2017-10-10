Nghẹn lòng trước tình cảm của Nghệ sĩ Phi Điểu dành cho chồng quá cố

Nghệ sĩ Phi Điểu được mọi người biết đến và yêu mến khi hóa thân vào hình ảnh người mẹ Việt Nam tảo tần, hiền hậu. Bà lấy không ít nước mắt của khán giả qua các nhân vật mà mình hóa thân. Tuy nhiên, câu chuyện cuộc đời của bà lại mang một màu sắc hoàn toàn mới mà ít người biết đến.

Dù đã bước sang độ tuổi 85 nhưng khán giả vẫn thấy nghệ sĩ Phi Điểu miệt mài đóng phim. Bà cho biết bản thân vẫn thấy rất tốt và làm mọi việc bình thường như bao diễn viên khác. Thậm chí, nghệ sĩ tự tin rằng mình vẫn có thể học thuộc thoại và không gặp trở ngại bởi tuổi tác.

Dù đã lớn tuổi nhưng hằng ngày bà vẫn chạy xe máy để đi quay phim, ghi hình mỗi ngày và xem nó như một cách để luyện tập sức khỏe, duy trì sự nhạy bén của bản thân.

Đi làm, bà luôn quan niệm rằng mình phục vụ là chính, đặc biệt vì lòng yêu nghề nên bà không quen chuyện ngã giá cát sê.

Nữ nghệ sĩ thường nhìn vào đoàn phim nghèo, khó khăn để quyết định mức thù lao, muốn trả bao nhiêu thì trả. Thậm chí, NSƯT Phi Điểu còn cho biết, một số trường hợp bà được các sinh viên mới ra trường mời và trả thù lao từ 300 đến 400 nghìn đồng nhưng bà không nỡ cầm vì thấy họ khó khăn. Nữ diễn viên 85 tuổi thường gửi lại và cảm thấy thanh thản hơn khi nghĩ đó là con cháu mình và giúp được gì thì giúp.

Không đòi hỏi cát sê, không kén vai diễn, nghệ sĩ Phi Điểu sống một cách chân thật, hết lòng với nghề khiến mọi người yêu mến.

Theo Phunuonline, nghệ sĩ Phi Điểu không ngại chuyện bị người khác qua mặt. Theo bà, nếu có thể giúp đỡ người này người kia hay làm từ thiện thì sao không nghĩ thoáng hơn cho những người đối xử không tốt với mình.

Chưa quen với sự vắng mặt của chồng

Chia sẻ về cuộc sống cá nhân, nữ nghệ sĩ nói một cách nhẹ nhàng. Sau gần 3 năm sống một mình kể từ khi nhạc sĩ Phan Nhân qua đời bà vẫn chưa quen với sự ra đi của ông. Mỗi khi đi làm về, đặc biệt vào buổi tối, bà đều nhớ đến chồng.

Để vơi đi nỗi buồn khi nhạc sĩ Phan Nhân qua đời, bà chọn cách đắm mình vào công việc. Ngoài tham gia đóng phim bà còn làm công tác từ thiện, tham gia nhiều hoạt động xã hội.

Thậm chí, nữ diễn viên còn hay nhìn vào di ảnh của chồng và tâm sự như ông vẫn bên cạnh: “Ba phù hộ cho con, cháu mạnh khỏe. Còn má hay đi quay, ba rảnh thì ba đi theo, ba không rảnh thì ba ở nhà”.

Đặc biệt, mỗi khi ra ngoài bà nói chuyện như ông đang sống cạnh mình: “Ba ơi, má Phi đi nha”, rồi khi về bà lại chào ông: “Tôi về rồi nha ông”.