Mỹ nhân Angela Baby bị tung hình quá khứ xấu xí

Phượng Tỷ - một cô gái có dung nhan xấu nhất nhưng lại tự tin nhất làng giải trí Hoa ngữ mới đăng một vài tấm hình ngày xưa của Angela Baby cùng tuyên bố Angela Baby rất giống mình.

Ba tấm hình Angela Baby chụp trên tạp chí được Phượng Tỷ chụp và đăng trên trang cá nhân của mình cùng với nội dung: “Vừa mới xem được hình ngày xưa của Angela Baby, cảm giác như hình tự sướng của mình được đăng vậy, cảm ơn thế giới này còn có người giống mình đến vậy…”.

Ngay lập tức người phụ nữ được mệnh danh là tự tin nhất này hứng chịu rất nhiều gạch đá từ fan của Angela Baby. Nhiều người bình luận rằng: “Đây có lẽ là lần bị bôi nhọ thảm nhất của Angela Baby”, cũng có người nói: “Cho dù trước đây Angela Baby có như vậy đi nhưng giờ đây cô ấy đã là nữ hoàng xinh đẹp nhất rồi”. Có nhiều bình luận mỉa mai Phượng Tỷ: “người phụ nữ xinh đẹp nhất là người tự tin nhất”.

Vấn đề nhan sắc của Angela Baby luôn là đề tài nóng hổi được báo giới quan tâm, trước đây đã có những ý kiến cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ mới xinh đẹp được như vậy. Để trả lời cho những nghi vấn đó Angela Baby đã tham gia một cuộc kiểm tra nhan sắc có sự tham gia của truyền thông và kết quả là cô không phẫu thuật thẩm mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nhan-angela-baby-bi-tung-hinh-qua-khu-xau-xi-180288.html