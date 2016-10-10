MTV EMA 2016: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà cùng loạt sao Việt kêu gọi fan bình chọn cho Đông Nhi

Giải trí 10/10/2016 14:30

Ngay sau khi Đông Nhi được công bố chính thức đại diện Việt Nam tranh giải tại MTV EMA 2016, một làn sóng kêu gọi bình chọn cho giọng ca Pink Girl lan rộng trên khắp các phương tiện truyền thông.

ừ khóa kèm Hashtag #VoteForNhi #VoteForVietNam #DongNhiEMA2016 do MTV Việt Nam phát động trở nên phổ biến trong các trang mạng xã hội nhằm kêu gọi bình chọn cho đại diện âm nhạc Việt Nam đầu tiên thẳng đến thảm đỏ lễ trao giải MTV EMA 2016 tại Hà Lan. Không riêng fan của Đông Nhi mà hàng loạt sao Việt cũng hết lòng ủng hộ kêu gọi fan của mình bình chọn cho đại diện Việt Nam lần này tại website của EMA 2016.

Mỹ Tâm là một trong những nghệ sỹ đầu tiên đăng tải thông tin chúc mừng và kêu gọi fan bình chọn cho Đông Nhi. 

Sở hữu lượng fan đông đảo, từng là đại diện Việt Nam đầu tiên xuất sắc giành giải thưởng Best Southeast Asia Act của MTV EMA 2013, Mỹ Tâm là một trong những nghệ sỹ đầu tiên đăng tải thông tin chúc mừng và kêu gọi fan bình chọn cho Đông Nhi. Cũng từng đại diện Việt Nam trong bảng đề cử EMA 2014, mặc dù bận rộn với những dự án âm nhạc nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn kêu gọi chia sẻ link bình chọn cho đàn em trên fanpage của mình.

Hồ Ngọc Hà kêu gọi ủng hộ cho đàn em của mình

Hành động này của Mỹ Tâm lẫn Hồ Ngọc Hà được khán giả đặc biệt là fan của Đông Nhi hết sức cảm kích và thích thú khi cho rằng chắc hẳn Đông Nhi sẽ rất hạnh phúc khi được mọi người ủng hộ và có cơ hội tiếp bước đàn chị để đại diện Việt Nam bước ra một giải thưởng âm nhạc quốc tế uy tín lần này. Một số fan còn thích thú khi lần này Đông Nhi tiếp bước thần tượng của mình (Mỹ Tâm) tranh giải EMA 2016.

Hàng loạt Sao kêu gọi cùng bình chọn cho Đông Nhi

Không chỉ Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà hàng loạt sao Việt như Trung Quân Idol, Issac, Lan Khuê, Lý Nhã Kỳ, Vũ Thảo My – Quán quân The Voice 2013, diễn viên Diệu Nhi, Only C…. cũng hết lòng sát cánh cùng kêu gọi khán giả bình chọn cho Đông Nhi. Bởi chưa bao giờ cơ hội lớn như năm nay, chỉ cần thắng vòng bình chọn khu vực Đông Nam Á, đại diện Việt Nam lần đầu tiên sẽ được vinh danh tại lễ trao giải uy tín lâu đời như MTV EMA tổ chức tại Hà Lan vào 6/11/2016.

Để làm được điều này, Đông Nhi phải vượt qua các đối thủ nặng ký là những nghệ sỹ tiêu biểu từ các quốc gia trong khu vực cùng đối đầu tranh giải: Gentle Bones (Singapore), Raisa (Indonesia), Sarah Geronimo (Philippines), Thaitanium (Thailand), Yuna (Malaysia), Bunkface (Malaysia) bằng cách sở hữu lượt bình chọn cao nhất từ khán giả.

Đối đầu với Đông Nhi trong vòng này là 6 nghệ sĩ của các nước khu vực Đông Nam Á

Với tài năng và nỗ lực mà Đông Nhi đã thể hiện thời gian qua, đặc biệt là liveshow It’s Showtime kỷ niệm 8 năm ca hát vừa được tổ chức thành công, thu hút 15.000 khán giả SVĐ Quân khu 7 càng khẳng định thêm niềm tin vào năng lực của đại diện Việt Nam năm nay. Đông Nhi hoàn toàn xứng đáng để nhận được sự ủng hộ của khán giả Việt Nam cho giải thưởng Best Southeast Asia Act (nghệ sỹ Đông Nam Á xuất sắc) được chính thức công nhận trong hệ thống của giải thưởng âm nhạc có bề dày lịch sử và uy tin 22 năm như MTV EMA.

Cùng bình chọn cho đại diện Việt Nam – Đông Nhi (Best Southeast Asia Act):http://asia.mtvema.com/vote hoặc tại website của MTV Việt Nam: http://mtvwe.com/voting-ema-asia-2016.imc

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