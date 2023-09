Minh Hằng ngồi “ghế nóng” Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015

Sau khi kết thúc vòng Sơ tuyển ở khắp cả nước với những tài năng vũ đạo nhỏ tuổi được phát hiện, Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 đang chuẩn bị để bước vào những màn so tài chính thức cùng vòng Tuyển chọn, sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Và hơn bao giờ hết, “hàng ghế nóng” luôn là tâm điểm chú ý của công chúng khi họ sẽ là những người “cầm cân nảy mực”, nắm giữ hành trình của các thí sinh.

Trước đây, với tài năng của mình, cô đã có chiến thắng đầy thuyết phục với 64% tin nhắn bình chọn của khán giả trong đêm Chung kết, để bước lên ngôi vị quán quân của Bước nhảy hoàn vũ 2012. Minh Hằng cũng từng thể hiện sự am hiểu về nhảy, múa của mình qua những nhận xét “thấu tình đạt lý” khi ngồi trên ghế giám khảo của chương trình Got to dance – Vũ điệu đam mê.

Xuất phát điểm là ca sĩ và sau đó tiếp tục ghi dấu trong lòng khán giả với khả năng sáng tác và diễn xuất, Thủy Tiên luôn mang đến sự mới lạ và ấn tượng cho các tiết mục của mình cùng những bước nhảy uyển chuyển nhưng đầy năng lượng. Với những động tác mềm dẻo và kĩ thuật, giọng ca Chợt là nỗi đau luôn là một trong những ca sĩ được đánh giá rất cao về khả năng vũ đạo.

Trong Bước nhảy hoàn vũ 2011, cô đã khẳng định khả năng và sự nỗ lực của mình khi giành ngôi vị Á quân của cuộc thi. Những tiết mục của Thủy Tiên luôn được đánh giá cao với sự sáng tạo, đầu tư chỉn chu và kĩ thuật Dancesport điêu luyện. Ngoài ra, với hình ảnh làm mẹ, Thủy Tiên còn có thêm lợi thế khi đào tạo các thí sinh.

Giám khảo cuối cùng của hàng ghế nóng năm nay là Đoan Trang. Cô không chỉ từng tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ và xuất sắc giành giải Bạc trong mùa giải năm 2010, mà còn tạo dấu ấn khi chinh phục khán giả và thí sinh trong các mùa giải năm sau với vai trò dẫn chương trình và Giám khảo khách mời.

Hơn nữa, cũng vị trí này trong mùa Bước nhảy hoàn vũ nhí đầu tiên, Đoan Trang đã một lần nữa chứng minh kinh nghiệm biểu diễn, cùng sự hiểu biết những kĩ thuật của bộ môn Dancesport, khi cùng cố vấn Phan Hiển đưa bé Linh Hoa xuất sắc lên ngôi vị Quán quân.

Với những kinh nghiệm của bản thân, cùng sự tận tâm và nhiệt tình, 3 nữ Giám khảo xinh đẹp của Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 sẽ giúp đỡ các tài năng nhỏ tuổi hoàn thiện mình, phát triển năng khiếu và được tỏa sáng trên sân khấu chuyên nghiệp. Họ sẽ đồng hành cùng các biên đạo nổi tiếng trong lĩnh vực vũ đạo trong nước hướng dẫn, hỗ trợ và bồi dưỡng các em để tìm ra những ngôi sao nhí cho bộ môn nhảy, múa ở Việt Nam.