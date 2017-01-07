Mẹ chồng Hà Tăng 'quẩy' tưng bừng trong lễ cưới con gái

Giải trí 07/01/2017 16:34

Trong tiệc cưới của Stephanie Nguyễn vào ngày 4/1 tại Philippines, bà Critina Serrano - mẹ đẻ của Louis Nguyễn vui vẻ 'quẩy' hết mình cùng các thực khách.

Được biết, mẹ chồng của Tăng Thanh Hà là cháu họ của bà Imelda Marcos - phu nhân cựu Tổng thống Philippines Feedinand Marcos - một người phụ nữ nổi tiếng về sự tiêu xài xa hoa.

Critina Serrano kết hôn với doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn và có 6 người con với ông, trong đó có Louis Nguyễn, chồng Hà Tăng. Cả hai đã ly hôn từ nhiều năm trước. Trong khi bà vẫn sống ở Philippines thì doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn về Việt Nam kinh doanh và kết hôn với cựu diễn viên Thủy Tiên. 

 

Một số hình ảnh trong đám cưới của Stephanie Nguyễn:

Mẹ chồng Hà Tăng 'quẩy' tưng bừng trong lễ cưới con gái - Ảnh 1
Mẹ chồng Tăng Thanh Hà quý phái trong ngày con gái lên xe hoa.

Mẹ chồng Hà Tăng 'quẩy' tưng bừng trong lễ cưới con gái - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà cũng tham gia vào lễ cưới này tại tại Philippines.

Mẹ chồng Hà Tăng 'quẩy' tưng bừng trong lễ cưới con gái - Ảnh 3
Phillip Nguyễn quậy hết cỡ bên chị gái và bạn bè. 

Mẹ chồng Hà Tăng 'quẩy' tưng bừng trong lễ cưới con gái - Ảnh 4
Cô dâu - chú rể hôn nhau lãng mạn trong ngày cưới.

Mẹ chồng Hà Tăng 'quẩy' tưng bừng trong lễ cưới con gái - Ảnh 5

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