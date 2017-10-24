Lý Hải gây sốc khi thú nhận có với nhau 4 người con nhưng chưa một lần ngọt ngào với Minh Hà

Minh Hà yêu Lý Hải suốt 4 năm đại học. Bà mẹ trẻ chia sẻ: Chênh nhau 16 tuổi, lúc ấy, Lý Hải đã đến tuổi lập gia đình nhưng cô vẫn còn đang miệt mài đèn sách. Vì sợ bạn trai phải chờ đợi lâu, cô đã đề nghị chia tay nhưng vì tình yêu quá lớn nên cả hai lại quay trở về bên nhau.

Lý Hải – Minh Hà là cặp đôi luôn nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả và đồng nghiệp vì cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn. Đặc biệt, mái ấm của nam ca sĩ được mệnh danh là gia đình đông con nhất showbiz Việt khi có đến 4 thiên thần nhỏ đáng yêu.

Mới đây, khi tham gia chương trình Sau ánh hào quang, Lý Hải gây sốc khi thú nhận dù đã có với nhau đến 4 người con nhưng anh chưa bao giờ tặng quà hay làm điều gì lãng mạn cho bà xã.

Minh Hà chia sẻ, cô ghét ông xã nhất là ở điểm nói chuyện cộc lốc, đặc biệt hay cộc cằn và xấu tính khi đói.

“Có lần, anh Hải lấy hoa khán giả tặng để tặng lại cho Minh Hà” - bà xã nam ca sĩ "tố" chồng.

Về chung nhà với Lý Hải, Minh Hà đã phải bỏ đi những hào quang riêng của mình. Thay vì đi học, cô nàng đã quyết định vừa chăm con và học lấy bằng tiến sĩ ngành Luật từ xa.

Theo VTC News, bà mẹ 4 con đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi quyết định kết hôn và sinh con.

Ngoài ra, Minh Hà cũng dành nhiều lời khen cho ông xã. Dù bận rộn nhưng Lý Hải luôn dành thời gian cho vợ và các con. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng chưa bao giờ khiến cô tủi thân hay đơn độc.

Bà mẹ trẻ kể cả 4 lần sinh con, ông xã luôn bên cạnh.