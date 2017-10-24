Lý Hải gây sốc khi thú nhận có với nhau 4 người con nhưng chưa một lần ngọt ngào với Minh Hà

Giải trí 24/10/2017 13:45

Có với nhau 4 người con nhưng Lý Hải lại khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi thú nhận chưa một lần ngọt ngào với bà xã Minh Hà.

Lý Hải – Minh Hà là cặp đôi luôn nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả và đồng nghiệp vì cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn. Đặc biệt, mái ấm của nam ca sĩ được mệnh danh là gia đình đông con nhất showbiz Việt khi có đến 4 thiên thần nhỏ đáng yêu.

Minh Hà yêu Lý Hải suốt 4 năm đại học. Bà mẹ trẻ chia sẻ: Chênh nhau 16 tuổi, lúc ấy, Lý Hải đã đến tuổi lập gia đình nhưng cô vẫn còn đang miệt mài đèn sách. Vì sợ bạn trai phải chờ đợi lâu, cô đã đề nghị chia tay nhưng vì tình yêu quá lớn nên cả hai lại quay trở về bên nhau.

Mới đây, khi tham gia chương trình Sau ánh hào quang, Lý Hải gây sốc khi thú nhận dù đã có với nhau đến 4 người con nhưng anh chưa bao giờ tặng quà hay làm điều gì lãng mạn cho bà xã.

Lý Hải gây sốc khi thú nhận có với nhau 4 người con nhưng chưa một lần ngọt ngào với Minh Hà - Ảnh 1
Tham gia chương trình "Sau ánh hào quang", Lý Hải chia sẻ...

Lý Hải gây sốc khi thú nhận có với nhau 4 người con nhưng chưa một lần ngọt ngào với Minh Hà - Ảnh 2
... anh chưa bao giờ tặng quà cho bà xã, thông tin khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet

Minh Hà chia sẻ, cô ghét ông xã nhất là ở điểm nói chuyện cộc lốc, đặc biệt hay cộc cằn và xấu tính khi đói.

“Có lần, anh Hải lấy hoa khán giả tặng để tặng lại cho Minh Hà” - bà xã nam ca sĩ "tố" chồng.

Về chung nhà với Lý Hải, Minh Hà đã phải bỏ đi những hào quang riêng của mình. Thay vì đi học, cô nàng đã quyết định vừa chăm con và học lấy bằng tiến sĩ ngành Luật từ xa.

Theo VTC News, bà mẹ 4 con đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi quyết định kết hôn và sinh con.

Ngoài ra, Minh Hà cũng dành nhiều lời khen cho ông xã. Dù bận rộn nhưng Lý Hải luôn dành thời gian cho vợ và các con. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng chưa bao giờ khiến cô tủi thân hay đơn độc.

Bà mẹ trẻ kể cả 4 lần sinh con, ông xã luôn bên cạnh.

Lý Hải gây sốc khi thú nhận có với nhau 4 người con nhưng chưa một lần ngọt ngào với Minh Hà - Ảnh 3
Minh Hà hạnh phúc khi 4 lần sinh con, Lý Hải luôn bên cạnh và chia sẻ cùng cô - Ảnh: Internet

Lý Hải gây sốc khi thú nhận có với nhau 4 người con nhưng chưa một lần ngọt ngào với Minh Hà - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi là niềm ao ước của nhiều người - Ảnh: Internet

Nhìn thì giản dị nhưng Lý Hải - Minh Hà là đại gia "khét tiếng" của showbiz Việt đấy!

Nhìn thì giản dị nhưng Lý Hải - Minh Hà là đại gia "khét tiếng" của showbiz Việt đấy!

Ngoài khoe ảnh con cái thì cặp đôi Lý Hải - Minh Hà ít khi chia sẻ những điều khác trên mạng xã hội. Nhưng những ai thân thiết với hai vợ chồng này đều biết rằng cơ ngơi của họ "không phải dạng vừa đâu".

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hải Minh Hà lý hải - minh hà gia đình lý hải

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ