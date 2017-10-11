Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao

Giải trí 11/10/2017 16:11

Người làm nghệ thuật thường lập gia đình muộn và có bề ngoài trẻ trung hơn tuổi, trong khi các bạn bè đồng trang lứa đã con cái đề huề. Vì vậy, mỗi lần những ngôi sao này đi họp lớp là y như rằng sẽ dìm hàng đám bạn không thương tiếc trong những bức ảnh chụp chung.

Nhiều năm mới được gặp lại hội bạn cùng lớp, Đàm Vĩnh Hưng, Nhã Phương, Minh Hà, Khánh Thi.v.v... đều muốn chụp thật nhiều ảnh để lưu lại làm kỷ niệm.

Thế nhưng, khi sao Việt chia sẻ những khoảnh khắc này với công chúng, không ít fan khuyên họ lần sau nên đứng xa xa khung hình để tránh dìm hàng bạn bè.

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 1
Nhan sắc của Khánh Thi không khác biệt là mấy so với bạn bè cùng tuổi - Ảnh: Internet

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 2
Tuy nhiên, ông xã Phan Hiển của cô thì trông như học sinh tuổi Teen khi chụp ảnh chung với bạn bè của vợ - Ảnh: Internet

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 3
Nhã Phương (thứ 3, từ trái sang) nhí nhảnh chụp ảnh với các bạn cùng lớp - Ảnh: Internet

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 4
Bạn gái Trường Giang trông trẻ trung, nhí nhảnh hơn nhiều so với những bạn cùng tuổi đã có chồng, sinh con - Ảnh: Internet

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng chụp hình chung với 2 ông bạn cùng tuổi mà trông khác nhau như hai thế hệ - Ảnh: Internet

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 6

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 7
Trong khi khuôn mặt của các bạn cùng tuổi đã hằn dấu vết tuổi tác thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn trẻ trung như thanh niên - Ảnh: Internet

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 8
Minh Hà (thứ 3, từ trái sang) chụp hình chung với các bạn cùng tuổi nhưng trông quá khác biệt - Ảnh: Internet 

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 9
Vẻ đẹp quên tuổi của Minh Hà vô tình dìm hàng hội bạn cùng lớp không thương tiếc - Ảnh: Internet

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 10
Dù được khen trẻ trung nhưng không ai nghĩ bà xã Lý Hải lại "hack tuổi" đến vậy - Ảnh: Internet

Lý do không ai muốn chụp hình chung với sao Việt khi đi họp lớp: Nhìn Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Khánh Thi là đủ hiểu vì sao - Ảnh 11
Mặc dù đã là bà mẹ 4 con nhưng không ai có thể nhìn ra "vóc dáng bà mẹ bỉm sữa" ở Minh Hà - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Sao việt sao Việt đi họp lớp Minh Hà Khánh Thi Đàm Vĩnh Hưng

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