Người làm nghệ thuật thường lập gia đình muộn và có bề ngoài trẻ trung hơn tuổi, trong khi các bạn bè đồng trang lứa đã con cái đề huề. Vì vậy, mỗi lần những ngôi sao này đi họp lớp là y như rằng sẽ dìm hàng đám bạn không thương tiếc trong những bức ảnh chụp chung.
Nhiều năm mới được gặp lại hội bạn cùng lớp,
Đàm Vĩnh Hưng, Nhã Phương, Minh Hà, Khánh Thi.v.v... đều muốn chụp thật nhiều ảnh để lưu lại làm kỷ niệm.
Thế nhưng, khi sao Việt chia sẻ những khoảnh khắc này với công chúng, không ít fan khuyên họ lần sau nên đứng xa xa khung hình để tránh dìm hàng bạn bè.
Nhan sắc của Khánh Thi không khác biệt là mấy so với bạn bè cùng tuổi - Ảnh: Internet
Tuy nhiên, ông xã Phan Hiển của cô thì trông như học sinh tuổi Teen khi chụp ảnh chung với bạn bè của vợ - Ảnh: Internet
Nhã Phương (thứ 3, từ trái sang) nhí nhảnh chụp ảnh với các bạn cùng lớp - Ảnh: Internet
Bạn gái Trường Giang trông trẻ trung, nhí nhảnh hơn nhiều so với những bạn cùng tuổi đã có chồng, sinh con - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng chụp hình chung với 2 ông bạn cùng tuổi mà trông khác nhau như hai thế hệ - Ảnh: Internet
Trong khi khuôn mặt của các bạn cùng tuổi đã hằn dấu vết tuổi tác thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn trẻ trung như thanh niên - Ảnh: Internet
Minh Hà (thứ 3, từ trái sang) chụp hình chung với các bạn cùng tuổi nhưng trông quá khác biệt - Ảnh: Internet
Vẻ đẹp quên tuổi của Minh Hà vô tình dìm hàng hội bạn cùng lớp không thương tiếc - Ảnh: Internet
Dù được khen trẻ trung nhưng không ai nghĩ bà xã Lý Hải lại "hack tuổi" đến vậy - Ảnh: Internet
Mặc dù đã là bà mẹ 4 con nhưng không ai có thể nhìn ra "vóc dáng bà mẹ bỉm sữa" ở Minh Hà - Ảnh: Internet
Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-khong-ai-muon-chup-hinh-chung-voi-sao-viet-khi-di-hop-lop-nhin-dam-vinh-hung-va-vo-chong-khanh-thi-la-du-hieu-vi-sao-247045.html