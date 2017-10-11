Người làm nghệ thuật thường lập gia đình muộn và có bề ngoài trẻ trung hơn tuổi, trong khi các bạn bè đồng trang lứa đã con cái đề huề. Vì vậy, mỗi lần những ngôi sao này đi họp lớp là y như rằng sẽ dìm hàng đám bạn không thương tiếc trong những bức ảnh chụp chung.

Nhiều năm mới được gặp lại hội bạn cùng lớp, Đàm Vĩnh Hưng, Nhã Phương, Minh Hà, Khánh Thi.v.v... đều muốn chụp thật nhiều ảnh để lưu lại làm kỷ niệm.

Thế nhưng, khi sao Việt chia sẻ những khoảnh khắc này với công chúng, không ít fan khuyên họ lần sau nên đứng xa xa khung hình để tránh dìm hàng bạn bè.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-khong-ai-muon-chup-hinh-chung-voi-sao-viet-khi-di-hop-lop-nhin-dam-vinh-hung-va-vo-chong-khanh-thi-la-du-hieu-vi-sao-247045.html