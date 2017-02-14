Lễ tình nhân ngọt ngào của Phạm Băng Băng và Lý Thần

Đáp lại tình cảm Lý Thần dành cho mình Phạm Băng Băng chia sẻ hình ảnh đón valentine vô cùng ngọt ngào của cô và bạn trai.

Cặp đôi Phạm Băng Băng – Lý Thần luôn là tâm điểm của truyền thông mỗi khi họ xuất hiện. Nhân ngày lễ tình nhân năm nay, nam diễn viên Lý Thần đăng một đoạn clip tổng hợp lại những hình ảnh ngọt ngào giữa anh và Phạm Băng Băng. Đáp lại tình cảm của người yêu Phạm Băng Băng đã chia sẻ đoạn clip đó cùng hình trái tim vô cùng đáng yêu.

Không dừng lại ở đó, người đẹp họ Phạm còn đăng tải trên trang cá nhân của mình với nội dung chan chứa yêu thương: “Liên tiếp nhiều ngày đóng phim buổi tối, tổng cộng lại chỉ được ngủ 5 tiếng, vào lúc này, anh ấy đang ngủ còn tôi thì chụp hình. Chúc tất cả mọi người lễ tình nhân vui vẻ”.

Cùng với những chia sẻ đó Phạm Băng Băng còn đăng hình ảnh Lý Thần đang ngủ say bên cạnh cô vô cùng hạnh phúc. Ngay sau khi đăng tải những hình ảnh này, Phạm Băng Băng nhận lại rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

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