Hậu trường Ku Tin được Hoài Linh chăm sóc tận tình

Danh hài Hoài Linh rất thích trẻ em nên việc kết hợp với các em nhỏ trong Bảo mẫu siêu quậy 2 không có gì khó khăn.

Tiếp nối thành công của Bảo mẫu siêu quậy 1, đạo diễn Lê Bảo Trung tiếp tục ra mắt Bảo mẫu siêu quậy 2 vào hè 2016 với sự tham gia của danh hài Hoài Linh và “cậu bé bánh bao” đáng yêu Ku Tin.

Mới đây, đoàn làm phim vừa tiết lộ những hình ảnh hậu trường vui nhộn về phân cảnh “ba” Hoài Linh dạy võ cho hai nhóc tì tròn trịa. Trong khi đó diễn viên Hiếu Hiền phải chịu “hi sinh” khi bị bắt làm bao cát cho nhóm tập luyện.

Vốn yêu thích trẻ con nên danh dài Hoài Linh đã chăm sóc cho hai bé rất chu đáo. Không chỉ dành thời gian trò chuyện, anh còn nhiệt tình đấm lưng khi các bé than mệt. Anh cho biết bản thân cảm thấy vui khi được làm việc cùng những thiên thần nhỏ này.

Bảo mẫu siêu quậy 2 là bộ phim thiếu nhi dành cho các bé và gia đình nhân dịp 1.6 và những ngày hè. Nội dung phim là câu chuyện về cuộc hành trình rượt đuổi, trèo đèo, lội suối, băng rừng gây cấn của một nghệ sĩ xiếc cùng với nhóm trẻ con trước sự truy đuổi của băng nhóm tội phạm. Anh đã trở thành một bảo mẫu bất đắc dĩ với những tình huống trớ trêu, nghịch ngợm, hài hước.

Phim có sự tham gia của các các diễn viên nhí như: Ku Tin (Á quân Người hùng tí hon), bé Lữ Triển Triều (cậu bé Simba mũm mĩm dễ thương), bé Minh Châu (Á quân Bước nhảy Hoàn vũ nhí), bé Cát Vy.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của diễn viên hài Hiếu Hiền, ca sĩ Nguyên Lộc, Tam Thanh, Tuấn Voi… sẽ làm câu chuyện thêm tưng bừng với đủ trò siêu quậy.

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