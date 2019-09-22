Khán giả vỡ oà với màn biểu diễn Piano bay trong đêm Love Songs Party

Nằm trong chuỗi 8 đại nhạc hội chào đón sự ra mắt của khu vườn Nhật “siêu khổng lồ” thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City , liveshow thứ ba với chủ đề “ Love Songs Party ” được đạo diễn Việt Tú gây bất ngờ bằng màn trình diễn Piano bay độc nhất vô nhị tại Việt Nam. “Ngoài đại nhạc hội này, chưa có bất kỳ một chương trình nào tại Việt Nam thực hiện điều tương tự” – Việt Tú úp mở trên trang cá nhân trước khi chương trình tối qua diễn ra.

Khi cây đàn và nghệ sĩ piano được từ từ nâng lên cao, hàng nghìn khán giả như vỡ oà, liên tục dành những tràng pháo tay cho màn trình diễn đỉnh cao có một không hai này. Ngồi ngay hàng ghế đầu, chị Bùi Phương Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) không giấu được sự ngỡ ngàng: “Nghe cứ như những nốt nhạc từ cây đàn piano đang rơi xuống tai mình vậy”.

“Màn biểu diễn trông có vẻ mạo hiểm nhưng rất an toàn. Chúng tôi phải chế tạo bộ khung chịu lực để không bị gió thổi, rung lắc ở độ cao chừng hơn 20m - công việc không chỉ đòi hỏi tốn kém mà còn rất kì công, và qua nhiều lần kiểm thử mới có buổi biểu diễn thành công tối nay”, đạo diễn Việt Tú cho biết.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Văn Phú là người “bay” cùng cây đàn trong tiết mục mở màn đại nhạc hội “Love Songs Party” diễn ra tối 21/9. Anh chia sẻ, được đánh đàn trên khung cảnh lãng mạn tại vườn Nhật, bay trên đỉnh thành phố thông minh là trải nghiệm khó quên trong nghề. “Chúng tối muốn truyền tải thông điệp rằng, ước mơ của con người là không giới hạn. Cũng như các công trình của Vingroup luôn tạo ra những kỳ tích, đột phá mà cũng nên thơ, lãng mạn, nhân văn”, nghệ sĩ Phú nói.

Ngày hội âm nhạc tại Vinhomes Smart City cũng ghi nhận sự trở lại của ca sĩ Tuấn Hưng. Anh gửi lời cảm ơn sự quan tâm của khán giả bằng một loạt các bài hit của mình như “Nắm lấy tay anh”, “Tìm lại bầu trời”, “Anh nhớ em”…

“Được ca hát và đứng trong khung cảnh như thế này, Tuấn Hưng như được tiếp thêm sức mạnh để mang lại những cảm xúc tuyệt vời nhất cho khán giả”, nam ca sĩ chia sẻ.

Cùng dàn sao Vbiz góp mặt trong đêm diễn tối 21/9 còn có hoàng tử tình ca Lê Hiếu với các ca khúc đã thành thương hiệu như “Và tôi cũng yêu em”, “Vài lần đón đưa”, “Con đường màu xanh…”. Giọng ca nhẹ nhàng, trữ tình của nam ca sĩ người Hà Nội được hàng nghìn khán giả hưởng ứng với màn flash ấn tượng.“Hiếu hiếm khi được đứng trước sân khấu lung linh như thế này”, anh gửi lời cảm ơn đến khán giả.

“Nữ hoàng dòng nhạc Dream pop” Bùi Lan Hương phiêu diêu trong giai điệu của “Mặt trăng”, “Ngày chưa giông bão”, “Hôm nay hay không bao giờ”.

Tâm điểm của đêm diễn là Diva Thu Phương . Chị trở lại với khán giả Hà Nội bằng các bài hit “Đêm nằm mơ phố”, “Giữ lại hạnh phúc”… “Thu Phương đã đi nhiều nơi nhưng những trải nghiệm tại vườn Nhật nơi đây không có ở nhiều nơi trên thế giới”, nữ ca sĩ cho rằng, vườn Nhật tại Vinhomes Smart City sẽ là điểm đến mới của Thủ đô.

Mặc dù mới khai trương được 1 tuần, nhưng khu vườn Nhật Vinhomes Smart City đã ngay lập tức trở thành một trong những điểm đến được yêu thích nhất của người Hà Nội. Tại đây, “Tinh hoa của kiến trúc Nhật Bản” đã được chủ đầu tư Vinhomes kỳ công xây dựng với 28 khu tiện ích cảnh quan khác nhau như công viên đèn lồng kỉ lục Việt Nam, vườn tùng La Hán có giá trị hàng trăm tỉ đồng, suối cá chép đỏ, núi đá giả nhập nguyên khối từ Nhật Bản... Với diện tích hơn 6 ha, đây là khu vườn Nhật có quy mô hàng đầu Đông Nam Á.

Bên cạnh điểm nhấn đặc biệt từ khu vườn Nhật, Vinhomes Smart City còn được coi là đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam với đa tiện ích gồm trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại lớn nhất miền Bắc, cao ốc văn phòng... Tổng diện tích đại đô thị này lên tới 280 ha nhưng mật độ xây dựng chỉ 14,7%, phần lớn diện tích được chủ đầu tư dành cho cảnh quan và không gian sinh thái. Đó cũng là lí do mà JIPA (Giải thưởng BĐS quốc tế Nhật Bản) mới đây đã vinh danh Vinhomes Smart City ở hạng mục Nhà phát triển đô thị tốt nhất (Best Township Development).

Theo thông tin từ BTC, tối nay, đại nhạc hội “Love Songs Party” sẽ tiếp tục diễn ra với sự có mặt của những ca sĩ ngôi sao: Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường và Trọng Hiếu Idol. Thời gian buổi chiều trước show diễn vẫn được dành cho khách tham quan trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống Nhật Bản như giao lưu với hai đại võ sĩ sumo nổi tiếng nước Nhật, biểu diễn kiếm đạo Kendo hay nghệ thuật gấp giấy Origami.

Trong các liveshow được tổ chức tại vườn Nhật Vinhomes Smart City vào thứ 7, Chủ nhật từ nay tới 6/10, khán giả sẽ được chứng kiến sự đổ bộ của dàn sao đang rất hot hiện nay như Sơn Tùng MTP, Bích Phương, Erik, Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn, Văn Mai Hương...