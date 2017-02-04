HOT: Đàm Vĩnh Hưng bí mật tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng?

Giải trí 04/02/2017 10:27

'Ông hoàng nhạc Việt' bất ngờ đính hôn khiến không ít người choáng?

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Mọi người đang kháo nhau: Theo vài bức hình dưới đây thì... Hình như Đàm Vĩnh Hưng bí mật làm lễ đính hôn tại tư gia cách đây 48 tiếng đồng hồ??? Tin này Hỏng dám nói gì nha...”.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận.

HOT: Đàm Vĩnh Hưng bí mật tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng? - Ảnh 1
Các hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng đính hôn tại nhà riêng.

HOT: Đàm Vĩnh Hưng bí mật tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng? - Ảnh 2

HOT: Đàm Vĩnh Hưng bí mật tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng? - Ảnh 3
Thông tin khiến nhiều khán giả choáng váng.

HOT: Đàm Vĩnh Hưng bí mật tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng? - Ảnh 4

HOT: Đàm Vĩnh Hưng bí mật tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng? - Ảnh 5

HOT: Đàm Vĩnh Hưng bí mật tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng? - Ảnh 6

Dù công khai đính hôn nhưng ai cũng thắc mắc rằng bà xã của Đàm Vĩnh Hưng là ai? Trước câu hỏi của dân mạng, nam ca sĩ hài hước đáp:"Giờ bà con hỏi quá thì tui khai thoy:

"Tên nó là... BÀNH THỊ SỰ NGHIỆP

Sinh năm 1997, 20 tuổi. Không còn con gái từ khi gặp tui, 20 năm nay, đi đâu cũng có nó sát bên".

Sự úp mở không rõ ràng của Mr. Đàm càng khiến nhiều người tò mò và chưa rõ thực hư việc anh đính hôn ra sao?

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