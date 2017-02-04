HOT: Đàm Vĩnh Hưng bí mật tổ chức lễ đính hôn tại nhà riêng?

'Ông hoàng nhạc Việt' bất ngờ đính hôn khiến không ít người choáng?

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Mọi người đang kháo nhau: Theo vài bức hình dưới đây thì... Hình như Đàm Vĩnh Hưng bí mật làm lễ đính hôn tại tư gia cách đây 48 tiếng đồng hồ??? Tin này Hỏng dám nói gì nha...”.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Dù công khai đính hôn nhưng ai cũng thắc mắc rằng bà xã của Đàm Vĩnh Hưng là ai? Trước câu hỏi của dân mạng, nam ca sĩ hài hước đáp:"Giờ bà con hỏi quá thì tui khai thoy:

"Tên nó là... BÀNH THỊ SỰ NGHIỆP

Sinh năm 1997, 20 tuổi. Không còn con gái từ khi gặp tui, 20 năm nay, đi đâu cũng có nó sát bên".

Sự úp mở không rõ ràng của Mr. Đàm càng khiến nhiều người tò mò và chưa rõ thực hư việc anh đính hôn ra sao?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-dam-vinh-hung-bi-mat-to-chuc-le-dinh-hon-tai-nha-rieng-178632.html