Hồng Quế hối hận vì suýt sảy thai 5 lần đứa con trong bụng

Giải trí 16/08/2016 07:18

Nhân dịp sinh nhật tuổi 23, Hồng Quế đã gửi lời xin lỗi đến đứa con trong bụng mình vì suýt để mất con lần thứ 5.

Rạng sáng ngày 16/8, Hồng Quế chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh mang thai của mình để tự chúc mừng sinh nhật tuổi 23. Cũng trong status này, người đẹp tâm sự nhiều điều về cuộc sống hiện tại cùng bào thai 8 tháng đang ngày một lớn dần. Cô chia sẻ đây là cái sinh nhật đặc biệt nhất từ trước đến nay bởi có sự xuất hiện của "thiên thần nhỏ". Cũng từ đó, cô hiểu được và yêu thương hơn người mẹ của mình.

Hồng Quế hối hận vì suýt sảy thai 5 lần đứa con trong bụng - Ảnh 1.

Mải mê theo đuổi sự nghiệp, Hồng Quế bật mí cô đã suýt sảy thai tận 5 lần. Vì thế, lần này, cô cảm thấy trân trọng hơn bao giờ hết. "Không biết bao nhiêu mũi tiêm và thuốc kháng sinh để Mẹ giữ con lại trên đời này. Không biết bao nhiêu lần Mẹ ra vào bệnht? viện và ngồi xe lăn đưa vào cấp cứu. Nằm trên giường bất động 3 ngày liền để giữ được con sống sót".

Giữ được đứa con sau tháng ngày đầy khó khăn khi phải "bỏ ngoài tai miệng đời cay nghiệt và dòm ngó nói rằng con không có Ba", bị nói chửa hoang, Hồng Quế cảm thấy có lỗi với con mình. Tuy nhiên, "thật may vì Ông - Bà không bỏ rơi Mẹ con mình. Động viên, đối mặt và thương lấy 2 mẹ con mình nhiều hơn". Cô cũng "tự hứa với lòng mình rằng sẽ chín chắn hơn, trưởng thành hơn và tròn bổn phận làm Mẹ".

Hồng Quế hối hận vì suýt sảy thai 5 lần đứa con trong bụng - Ảnh 2.

Hồng Quế hối hận vì suýt sảy thai 5 lần đứa con trong bụng - Ảnh 3.

Hồng Quế hối hận vì suýt sảy thai 5 lần đứa con trong bụng - Ảnh 4.

Tháng 4/2016, Hồng Quế bất ngờ chia sẻ lên instagram cá nhân ảnh chụp siêu âm thai nhi khiến dư luận xôn xao vì không biết danh tính cha đẻ đứa bé. Trước đó, cô đã từ bỏ cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" trước thềm chung kết vì lý do sức khỏe

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