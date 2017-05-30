Midi khoe vừa mua liên tiếp 3 căn hộ, trở thành giảng viên Đại Học

"Nhiều người khuyên tuổi trẻ nên dành tiền đi du lịch và khám phá thế giới. Du lại nghĩ tuổi trẻ nên tranh thủ làm việc và tích luỹ tài sản để có nguồn thu nhập thụ động cho bản thân .

Khi có nhiều tài sản và nhiều nguồn thu nhập chúng ta có thể tự tin đi đến bất cứ nơi đâu, yêu ai hay bỏ ai cũng không vì đồng tiền mà suy nghĩ, làm chủ cuộc sống và lo lắng cho gia đình mình. Tiếp tục đặt ra thêm nhiều mục tiêu và chiến đấu nhiều hơn trong năm nay!".

Thông qua trang cá nhân, Midu cho biết hiện nay mình đã sở hữu trong tay 4 căn hộ ở TPHCM. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Midu còn kinh doanh, và có vẻ như công việc khá thuận lợi nên cô nàng nhanh chóng tậu được khá nhiều khối bất động sản giá trị. Thông tin này khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và ao ước, bởi tuổi đời Midu còn khá trẻ nhưng đã rất thành đạt.

Ngoài ra, trước thông tin cho rằng cô khoe khoang quá đà, Midu cho biết mình chỉ muốn truyền lửa cho các bạn trẻ, giúp các bạn có động lực kiếm tiền và dự phòng vững chắc cho tương lai.

Trong hoạt động nghệ thuật, năm 2016, Midu tham gia diễn xuất trong 2 bộ phim Bí ẩn song sinh và 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu. Cô nàng đa tài này còn nhận giải Diễn viên châu Á xuất sắc do Korean Culture Entertainment Awards 2016 bình chọn.

Trở thành trợ giảng Đại học Hutech

Hiện nay, Midu đang cộng tác cùng Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) với vai trò giảng viên hướng dẫn môn Đồ án Xử lý chất liệu thời trang cho sinh viên ngành Thiết kế Thời trang của trường.

Midu cảm thấy mình ngày càng yêu nghề giảng dạy, vì vậy, cô mong mình sẽ có thêm nhiều cơ hội được cộng tác cùng Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật HUTECH để dẫn dắt các nhà thiết kế thời trang tương lai HUTECH chạm đích ước mơ.

Vẫn độc thân quyến rũ

Trước nhan sắc ngày càng xinh đẹp, Midu bị nghi can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Từ trước đến nay, Midu nổi tiếng là hot girl với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, luôn được công chúng quan tâm về mặt nhan sắc. Đứng trước nhiều tin đồn, Midu cho biết gương mặt thon gọn, ngày càng gầy đi là do công việc quá dày đặc, lịch trình kín mít khiến cô gầy đi rất nhiều.

Sau khi chia tay Phan Thành, Midu sống khá kín tiếng và ngày càng xinh đẹp. Cô chưa từng dính tin đồn tình cảm với bất cứ ai, hiện nay chỉ tập trung cho việc giảng dạy, giải trí và kinh doanh.

Chuyện tình cảm với Midu hiện nay chỉ là thứ yếu, hoàn toàn phụ thuộc vào chữ "duyên", cô nàng hot girl chia sẻ.