Hơn 1 năm chia tay Phan Thành, Midu tậu liền 3 căn hộ, trở thành giảng viên đại học và vẫn độc thân quyến rũ

Giải trí 30/05/2017 15:45

'Khi có nhiều tài sản và nhiều nguồn thu nhập, chúng ta có thể tự tin đi đến bất cứ nơi đâu, yêu ai hay bỏ ai cũng không vì đồng tiền mà suy nghĩ, làm chủ cuộc sống và lo lắng cho gia đình mình', hot girl Midu chia sẻ.

Trở thành đại gia bất động sản

"Nhiều người khuyên tuổi trẻ nên dành tiền đi du lịch và khám phá thế giới. Du lại nghĩ tuổi trẻ nên tranh thủ làm việc và tích luỹ tài sản để có nguồn thu nhập thụ động cho bản thân .

Khi có nhiều tài sản và nhiều nguồn thu nhập chúng ta có thể tự tin đi đến bất cứ nơi đâu, yêu ai hay bỏ ai cũng không vì đồng tiền mà suy nghĩ, làm chủ cuộc sống và lo lắng cho gia đình mình. Tiếp tục đặt ra thêm nhiều mục tiêu và chiến đấu nhiều hơn trong năm nay!".

Midi khoe vừa mua liên tiếp 3 căn hộ, trở thành giảng viên Đại Học
Midu mua liên tiếp 4 căn hộ trong vòng 1 năm - Ảnh: Internet

Thông qua trang cá nhân, Midu cho biết hiện nay mình đã sở hữu trong tay 4 căn hộ ở TPHCM. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Midu còn kinh doanh, và có vẻ như công việc khá thuận lợi nên cô nàng nhanh chóng tậu được khá nhiều khối bất động sản giá trị. Thông tin này khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và ao ước, bởi tuổi đời Midu còn khá trẻ nhưng đã rất thành đạt.

Ngoài ra, trước thông tin cho rằng cô khoe khoang quá đà, Midu cho biết mình chỉ muốn truyền lửa cho các bạn trẻ, giúp các bạn có động lực kiếm tiền và dự phòng vững chắc cho tương lai.

Trong hoạt động nghệ thuật, năm 2016, Midu tham gia diễn xuất trong 2 bộ phim Bí ẩn song sinh và 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu. Cô nàng đa tài này còn nhận giải Diễn viên châu Á xuất sắc do Korean Culture Entertainment Awards 2016 bình chọn.

Trở thành trợ giảng Đại học Hutech

Hiện nay, Midu đang cộng tác cùng Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) với vai trò giảng viên hướng dẫn môn Đồ án Xử lý chất liệu thời trang cho sinh viên ngành Thiết kế Thời trang của trường. 

Midu cảm thấy mình ngày càng yêu nghề giảng dạy, vì vậy, cô mong mình sẽ có thêm nhiều cơ hội được cộng tác cùng Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật HUTECH để dẫn dắt các nhà thiết kế thời trang tương lai HUTECH chạm đích ước mơ.

Midi khoe vừa mua liên tiếp 3 căn hộ, trở thành giảng viên Đại Học
Midu hạnh phúc cho biết rất yêu thích công việc này vì trở thành nhà giáo là ước mơ từ nhỏ của cô. Khi được hỏi có nghĩ đến việc sau này chuyển hướng hẳn sang đi dạy học và bỏ nghiệp diễn xuất không, nữ diễn viên chia sẻ: “Thật ra thì công việc showbiz cũng không thể làm hoài được, mai mốt khi mình lớn tuổi thì việc đóng phim cũng rất khó nên Midu nghĩ việc đi dạy học cũng là một công việc hay. Nếu sau này lớn tuổi, khi mình có thời gian, mình sẽ đào sâu hơn về lĩnh vực này sẽ rất phù hợp và nhân văn”. - Ảnh: Internet

Vẫn độc thân quyến rũ

Trước nhan sắc ngày càng xinh đẹp, Midu bị nghi can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Từ trước đến nay, Midu nổi tiếng là hot girl với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, luôn được công chúng quan tâm về mặt nhan sắc. Đứng trước nhiều tin đồn, Midu cho biết gương mặt thon gọn, ngày càng gầy đi là do công việc quá dày đặc, lịch trình kín mít khiến cô gầy đi rất nhiều. 

Midi khoe vừa mua liên tiếp 3 căn hộ, trở thành giảng viên Đại Học
"Mũi tôi không sửa gì hết, từ nhỏ đến giờ đã như vậy rồi. Tôi có mũi cao giống bố. Trên gương mặt của tôi thích nhất là cái mũi, nhưng cũng có một khuyết điểm đó là đầu mũi to" - Midu tự tin khoe ảnh mặt mộc cực xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Midi khoe vừa mua liên tiếp 3 căn hộ, trở thành giảng viên Đại Học
Midu chia sẻ: "Tình cảm với tôi bây giờ là tuỳ duyên. Cứ thuận duyên mà làm, không suy nghĩ hay quan điểm gì cả." - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay Phan Thành, Midu sống khá kín tiếng và ngày càng xinh đẹp. Cô chưa từng dính tin đồn tình cảm với bất cứ ai, hiện nay chỉ tập trung cho việc giảng dạy, giải trí và kinh doanh.

Chuyện tình cảm với Midu hiện nay chỉ là thứ yếu, hoàn toàn phụ thuộc vào chữ "duyên", cô nàng hot girl chia sẻ.

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