Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh?

Giải trí 25/01/2017 09:38

Sau khi Hoàng Kiều công bố 'đường ai nấy đi' với Ngọc Trinh, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin gây choáng về chuyện tình của cặp đôi 'ông cháu' này.

Thông tin Hoàng Kiều công bố chia tay bạn gái Ngọc Trinh hôm 23/1 vẫn chưa khiến dư luận hết bàng hoàng. Trước đó vài giờ, vị tỷ phú tận tình ra sân bay đón Ngọc Trinh khi cô vừa đáp chuyến từ Việt Nam sang Mỹ. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên không ít khán giả vẫn chưa tin đó là sự thật.

Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh? - Ảnh 1
Thời mặn nồng của Ngọc Trinh - Hoàng Kiều.

Trong bài chia sẻ của mình trên trang cá nhân, tỷ phú người Việt này đã viết:

"Chuyện tình giữa tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc. Tôi đã dành cả tình yêu của mình cho cô ấy với ý định muốn được gắn bó lâu dài và dành phần đời còn lại của mình để yêu cô ấy.
Mặt khác, Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời, điều mà trước đó cô ấy đã viết trên Instagram của mình. Do vậy, cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi...".

Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh? - Ảnh 2
Hoàng Kiều bất ngờ công bố chia tay Ngọc Trinh.

Từ ngày công khai tình cảm, Ngọc Trinh và Hoàng Kiều vướng khá nhiều hoài nghi từ dư luận. Không ít ý kiến cho rằng, mối tình 'ông 72 - cháu 27' chỉ là chiêu trò PR cho hãng rượu và các kế hoạch kinh doanh của vị tỷ phú. Còn Ngọc Trinh sẽ hưởng lợi không ít từ 'phi vụ' này?

Song, Hoàng Kiều từng khẳng định, trong các mối tình của mình chưa ai yêu ông mặn nồng như Ngọc Trinh. Trong các buổi gặp gỡ đối tác, gia đình... Hoàng Kiều còn tự hào giới thiệu bạn gái mới với mọi người... Vì vậy, thông tin Hoàng Kiều bất ngờ công bố chia tay Ngọc Trinh khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Theo như bài viết của Hoàng Kiều, ông muốn xây dựng tình yêu theo hướng lâu dài và bền vững. Song, Ngọc Trinh lại muốn đường tình ngắn hạn. Trước khi tỷ phú 72 tuổi đưa ra quyết định, trên trang Instagram của Ngọc Trinh cũng chia dòng trạng thái tâm trạng đầy ẩn ý.

Mới đây, một hot face có tên N.V gây chú ý khi đăng tải bài viết bàn về chuyện tình của Hoàng Kiều - Ngọc Trinh. Dù chưa ra thực hư ra sao, nhưng có hơn 1.000 lượt like và hàng trăm bình luận quan tâm đến chia sẻ này.

Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh? - Ảnh 3
Chia sẻ về chuyện tình Hoàng Kiều - Ngọc Trinh đang được dân mạng quan tâm.

Nguyên văn chia sẻ gây chú ý như sau:

"Té ra mình nghĩ oan cho cụ. Cụ yêu em ấy thật lòng, đã mua nhà để sống nhưng em ấy thì chỉ muốn yêu ngắn hạn.

Bầu bí của em và em sử dụng hình ảnh cụ để bung lụa nhằm chọc tức người cũ của em, người mà em muốn sinh con để trói nhưng đã không cho em đạt được tâm nguyện ấy.

Em ạ, thì biết là vì tiền, nhưng đừng nôn nóng thế. Tính già hoá non, bầu bí sồn sồn lên mượn tiền cụ, và cụ đâu phải vừa, mượn thì phải có gì để thế chấp chứ? Con dâu cụ làm đúng mà. Bầu bí nổi nóng dùng đến em để năm nỉ cụ nhưng như thế lại lộ nguyên hình ra sớm.

Tính cụ khi đã dứt là dứt ngay. Trình của bầu bí và em còn non lắm. Thuốc mê tình ái không phải lúc nào cũng có hiệu lực đâu em ơi.

Người giàu hay người nghèo thì đến cuối đời, ai cũng cần yên thân bên một người mà người ta yêu thương thật lòng. Người ta chỉ dứt khi nhận ra mọi thứ đang là diễn kịch.

Thế nên tôi hoàn toàn hiểu những gì cụ nói, những xúc động với nồi cá kho, hũ củ kiệu. Không yêu người ta cũng được nhưng nên chân thành. Chứ phô quá thì ai mà chịu nổi.

Giờ thì mình yêu cụ. Nhất là cái hành động xách hết đồ của em xuống phòng cô trợ lý rồi một mực bay đi.

Ở đời này, thứ làm người ta căm tức không phải là vì mất bao nhiêu tiền, mà là cái cảm giác bị lừa dối".

Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh? - Ảnh 4
Hoàng Kiều yêu Ngọc Trinh thật lòng?

Được biết, sau phát ngôn của Hoàng Kiều, Ngọc Trinh vẫn đang ở tại Mỹ. Cô cũng xóa hết các hình ảnh thời mặn nồng với Hoàng Kiều và tạm thời khóa tất cả các tài khoản mạng xã hội. 

Dù chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào, song các hành động của Ngọc Trinh cũng phần nào nói lên chuyện tình của cô và bạn trai 72 tuổi đã thật sự 'đổ vỡ'?. Trước đó, thông qua trang Instagram cá nhân, mọi người bất ngờ khi thấy điều cuối cùng 'chân dài' Trà Vinh làm cho bạn trai là tập nấu lẩu và được ông khen: 'Em yêu anh đã biết nấu lẩu rồi". 

Ngọc Bích - chị gái một của Ngọc Trinh, một người luôn theo dõi sát sao chuyện tình cảm của em gái với tỷ phú cũng như hoạt động giải trí của người đẹp 27 tuổi cũng giữ thái độ im lặng, chưa có chia sẻ, bàn luận gì thêm về mối tình "sớm nở, tối tàn" này. Theo đó, trên trang cá nhân facebook của Ngọc Bích hiện tại chỉ có những hình ảnh của bản thân đăng tải và cập nhật thêm những hình ảnh của em gái trước đó mà thôi.

Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh? - Ảnh 5
Ngọc Trinh và chị gái Ngọc Bích.

Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh? - Ảnh 6
Ngọc Trinh và Hoàng Kiều vào dịp Giáng sinh năm ngoái.

Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh? - Ảnh 7
Trước khi nói lời chia tay, cách đó vài giờ Hoàng Kiều ra sân bay ở Mỹ đón Ngọc Trinh.

Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh? - Ảnh 8

Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh? - Ảnh 9
Khỏanh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

Hoàng Kiều yêu thật lòng, sốc khi đã mua sẵn cả thứ này cho Ngọc Trinh? - Ảnh 10
Ngọc Trinh từng chăm sóc bạn trai 72 tuổi rất chu đáo.

 

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