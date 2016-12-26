Hồ Ngọc Hà: 'Tôi luôn hướng đến một cuộc sống không khiến ai buồn...'

Trong sự kiện mới đây, nữ ca sĩ tâm sự rằng cô luôn gặp nhiều thị phi, căng thẳng trong cuộc sống và mong muốn không khiến ai buồn.

Vừa qua, trong chuyến lưu diễn kết hợp mừng sinh nhật tại Mỹ, Hồ Ngọc Hà vướn khá nhiều ồn ào dư luận khi bức ảnh cô tình tứ bên Chu Đăng Khoa giữa đường phố New York được cư dân mạng lan truyền. Hay gần đây nhất là thông tin 'đại gia kim cương' tháp tùng cô đi diễn, kèm theo đó là hình ảnh cả hai cùng chụp ảnh chung với các nghệ sĩ tham gia trong một chương trình. Trước đó, cũng chính chuyện tình cảm, Hồ Ngọc Hà từng bị các "mẹ bỉm sữa" tẩy chay vì yêu đại gia Chu Đăng Khoa - người mới ly thân, chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ Vân Anh.

Trong mọi scandal xảy ra, dường như giải pháp quen thuộc của Hà Hồ chính là chọn cách im lặng cho mọi chuyện qua đi. Trong khi đó, Vân Anh - vợ của Chu Đăng Khoa lại thẳng thắn chia sẻ các suy nghĩ lên trang cá nhân hút hàng nghìn lượt like, share từ dư luận. Thậm chí Vân Anh không ngần ngại dùng nhiều lời cay đắng, nặng nề nhắm thẳng vào Hà Hồ.

Tối 1/12, Hà Hồ tham dự một sự kiện tại TP HCM sau chuyến lưu diễn tại Mỹ. Theo đó, cô dự một phát động chiến dịch mang tên Yêu bản thân. Khách tham gia sẽ cùng chia sẻ những thông điệp, mong muốn của cá nhân vào một tấm thiệp và treo trên cây xanh trưng bày. Thông điệp mà giọng ca 'Tội lỗi' gửi gấm là: "Tôi - một người luôn gắn với những thị phi rắc rối, phiền toái và luôn sống trong một cuộc sống căng thẳng. Dù vô tình, vô tâm hay thế nào thì tôi luôn hướng đến một cuộc sống không khiến ai buồn… Mong mọi thứ bình an cho tôi và cho mọi người". Xem thêm: hướng dẫn chăm sóc da bị bỏng, cắt giảm sữa và chế phẩm từ sữa

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ngoc-ha-toi-luon-huong-den-mot-cuoc-song-khong-khien-ai-buon-168475.html