Hồ Ngọc Hà tặng bể bơi cho học sinh Hà Tĩnh

Giải trí 08/08/2017 08:48

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ những hình ảnh về bể bơi do cô quyên góp xây dựng, tặng các em học sinh của trường tiểu học Phương Điền (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Hồ Ngọc Hà là một trong những nghệ sĩ rất chăm chỉ làm từ thiện, đặc biệt là trên quê hương Quảng Bình của cô và những khu vực khó khăn lân cận như Nghệ An - Hà Tĩnh.

Hồ Ngọc Hà tặng bể bơi cho học sinh Hà Tĩnh - Ảnh 1
Chia sẻ mới nhất của Hồ Ngọc Hà trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Món quà này của cô là một lời động viên quý giá cho các em học sinh ở những vùng sâu xa thường phải đối mặt với mưa lũ hằng năm như xã Phương Điền. Hồ bơi sẽ giúp các em có thêm nơi để luyện tập kỹ năng bơi lội - một kỹ năng rất quan trọng giúp các em nhỏ tránh được rủi ro khi mùa mưa đến.

Hồ Ngọc Hà tặng bể bơi cho học sinh Hà Tĩnh - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà cảm thấy phấn khởi khi dự án hoàn thành sớm hơn mong đợi - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà tặng bể bơi cho học sinh Hà Tĩnh - Ảnh 3
Bảng tên lưu niệm của nữ ca sĩ được lưu tại trường - Ảnh: FBNV

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ho-ngoc-ha-tang-be-boi-cho-hoc-sinh.topic'>Hồ Ngọc Hà tặng bể bơi cho học sinh</a> Hà Tĩnh
Hồ bơi nữ ca sĩ tặng Trường tiểu học Phương Điền - Ảnh: FBNV

Trước đó, cũng đã nhiều lần Hồ Ngọc Hà đứng ra kêu gọi khán giả chung tay góp sức cứu trợ những người dân vùng bão lũ miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Bình quê hương cô nói riêng, đồng thời nữ ca sĩ cũng sẵn sàng hủy các show diễn lớn của mình để ghé thăm những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và tặng quà cứu trợ. 

 

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