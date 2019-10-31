Hồ Ngọc Hà ngồi ghế nóng 'Gương mặt thân quen' mùa 7

Sự cạnh tranh giữa người cũ và mới sẽ tạo nên một thế cuộc khác biệt hoàn toàn cho “Gương mặt thân quen 2019”. Những đêm thi chủ đề mang tính đối kháng giữa 2 team Allstar và Newface, thể hiện sự cạnh tranh giữa 2 đội cũng như những màn kết hợp đầy màu sắc sẽ là điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay.

Dàn thí sinh 'Gương mặt thân quen' mùa 7

Khác với “Gương mặt thân quen 2018”, chương trình năm nay sẽ có hai giám khảo chính. Bên cạnh đó, dàn giám khảo khách mời gồm những nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Kim Xuân, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Đức Hải, vợ chồng Đức Thịnh – Thanh Thúy… sẽ luân phiên xuất hiện trong các đêm thi để tạo sự mới mẻ.



Vị giám khảo mới toanh, lần đầu xuất hiện trong chương trình “Gương mặt thân quen" mùa 7 gọi tên Hồ Ngọc Hà. Được mệnh danh là “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt, bất kì sản phẩm/hoạt động âm nhạc nào của nữ ca sĩ sinh năm 1984 cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả. Nhờ thành công trong lĩnh vực âm nhạc cũng như người mẫu trước đó, Hồ Ngọc Hà là cái tên được nhiều nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”, lựa chọn trở thành giám khảo, huấn luyện viên của nhiều chương trình ăn khách và có rating cao. Cá tính, thẳng thắn, hài hước và sang trọng, Hồ Ngọc Hà sẽ là “thỏi nam châm” thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả tại "Gương mặt thân quen 2019".