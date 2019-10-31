Hồ Ngọc Hà ngồi ghế nóng 'Gương mặt thân quen' mùa 7

Giải trí 31/10/2019 09:42

"Gương mặt thân quen" mùa 7 sẽ chính thức trở lại với format kịch tính và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Mùa giải năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa 3 thí sinh trong các mùa cũ (Allstar) và 3 thí sinh mới (Newface) là những gương mặt trẻ triển vọng của showbiz Việt.

Sự cạnh tranh giữa người cũ và mới sẽ tạo nên một thế cuộc khác biệt hoàn toàn cho “Gương mặt thân quen 2019”. Những đêm thi chủ đề mang tính đối kháng giữa 2 team Allstar và Newface, thể hiện sự cạnh tranh giữa 2 đội cũng như những màn kết hợp đầy màu sắc sẽ là điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay.

Hồ Ngọc Hà ngồi ghế nóng 'Gương mặt thân quen' mùa 7 - Ảnh 1
Dàn thí sinh 'Gương mặt thân quen' mùa 7

Khác với “Gương mặt thân quen 2018”, chương trình năm nay sẽ có hai giám khảo chính. Bên cạnh đó, dàn giám khảo khách mời gồm những nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Kim Xuân, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Đức Hải, vợ chồng Đức Thịnh – Thanh Thúy… sẽ luân phiên xuất hiện trong các đêm thi để tạo sự mới mẻ.

Vị giám khảo mới toanh, lần đầu xuất hiện trong chương trình “Gương mặt thân quen" mùa 7 gọi tên Hồ Ngọc Hà. Được mệnh danh là “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt, bất kì sản phẩm/hoạt động âm nhạc nào của nữ ca sĩ sinh năm 1984 cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả. Nhờ thành công trong lĩnh vực âm nhạc cũng như người mẫu trước đó, Hồ Ngọc Hà là cái tên được nhiều nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”, lựa chọn trở thành giám khảo, huấn luyện viên của nhiều chương trình ăn khách và có rating cao. Cá tính, thẳng thắn, hài hước và sang trọng, Hồ Ngọc Hà sẽ là “thỏi nam châm” thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả tại "Gương mặt thân quen 2019".

Hồ Ngọc Hà ngồi ghế nóng 'Gương mặt thân quen' mùa 7 - Ảnh 2
Giám khảo Hồ Ngọc Hà

Nhận lời làm giám khảo cuộc thi năm nay, Hồ Ngọc Hà liên tục nhận được câu hỏi: “Liệu sẽ có ưu ái gì cho thí sinh cũ và mới hay không?”. Trước thắc mắc đó, giọng ca “Bức thư để lại” thẳng thắn: “Nếu mình cứ so sánh thí sinh cũ và mới thì sẽ không có sự công tâm cho chính các bạn cũng như không có sự công tâm cho Hà. Việc so sánh vô tình tạo áp lực cho chính tôi. Tôi nghĩ các bạn mới sẽ mang tâm trạng tuy không nhiều kinh nghiệm nhưng bù lại đầy nhiệt huyết vì mình chẳng có gì để mất và quyết tâm chơi tới cùng. Đã tham gia một cuộc chơi, tâm lý đóng vai trò rất quan trọng. Tôi khá công bằng và luôn khích lệ tinh thần các bạn thí sinh".

Hồ Ngọc Hà ngồi ghế nóng 'Gương mặt thân quen' mùa 7 - Ảnh 3
Quang Linh sẽ là vị giám khảo 2 trong 'Gương mặt thân quen'

Vị giám khảo thứ 2 là ca sĩ Quang Linh. Trong mùa thứ 7, nam ca sĩ tiếp tục đồng hành cùng chương trình, có những màn tương tác với Hồ Ngọc Hà tạo nên một gameshow đầy thú vị cũng như để tìm ra quán quân mới.

“Gương mặt thân quen 2019” sau nhiều lần tuyển chọn và cân nhắc đã “chọn mặt gửi vàng” cho 6 thí sinh tiềm năng.

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