Hồ Ngọc Hà công khai hôn Kim Lý, người tình tin đồn của Cường Đô la cũng hành động táo bạo không kém

Sau khi khiến công chúng hiếu kỳ và suy đoán về mối quan hệ, Đàm Thu Trang và Cường Đô la đang dần công khai tình cảm.

Không chỉ công khai trạng thái đính hôn trên trang Facebook cá nhân, mối quan hệ của Đàm Thu Trang và chồng cũ Hồ Ngọc Hà xem ra đang ngày càng thắm thiết khi cặp đôi mới đây đã cùng ký tên lên món quà tặng sinh nhật Hoa hậu Kỳ Duyên.