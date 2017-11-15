Hồ Ngọc Hà công khai hôn Kim Lý, người tình tin đồn của Cường Đô la cũng hành động táo bạo không kém

Sau khi Hồ Ngọc Hà công khai ảnh hôn Kim Lý trên mạng xã hội, Đàm Thu Trang - bạn gái tin đồn của Cường Đô la cũng tuyên bố 'chủ quyền' khi công khai hình ảnh doanh nhân họ Nguyễn trên trang cá nhân.
- Cường Đô la lần đầu đăng ảnh xuất hiện cùng 'bạn gái tin đồn' Đàm Thu Trang
- Cường Đô La lần đầu đăng ảnh công khai cùng với "bạn gái tin đồn" Đàm Thu Trang
Sau khi khiến công chúng hiếu kỳ và suy đoán về mối quan hệ, Đàm Thu Trang và Cường Đô la đang dần công khai tình cảm.
Không chỉ công khai trạng thái đính hôn trên trang Facebook cá nhân, mối quan hệ của Đàm Thu Trang và chồng cũ Hồ Ngọc Hà xem ra đang ngày càng thắm thiết khi cặp đôi mới đây đã cùng ký tên lên món quà tặng sinh nhật Hoa hậu Kỳ Duyên.
Cách đây vài giờ, bạn gái tin đồn của Cường Đô la còn công khai ảnh chụp sau lưng một người đàn ông trên trang cá nhân kèm trạng thái: “Him” (tạm dịch: Anh ấy).
Dù người đẹp cố tình giấu mặt nhưng cư dân mạng cho rằng người nam trong ảnh không ai khác chính là doanh nhân họ Nguyễn. Không chỉ vóc dáng mà sở thích chơi mô hình máy bay của người đàn ông bí mật cũng khá giống với Cường Đô la.
Nhiều khán giả cho rằng đây là động thái của Đàm Thu Trang nhằm "đáp lễ" bạn trai tin đồn. Vì trước đó, "Đại gia phố núi" cũng công khai hình ảnh bạn gái tin đồn trên trang cá nhân.