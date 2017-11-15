Hồ Ngọc Hà công khai hôn Kim Lý, người tình tin đồn của Cường Đô la cũng hành động táo bạo không kém

Giải trí 15/11/2017 20:43

Sau khi Hồ Ngọc Hà công khai ảnh hôn Kim Lý trên mạng xã hội, Đàm Thu Trang - bạn gái tin đồn của Cường Đô la cũng tuyên bố 'chủ quyền' khi công khai hình ảnh doanh nhân họ Nguyễn trên trang cá nhân.

Sau khi khiến công chúng hiếu kỳ và suy đoán về mối quan hệ, Đàm Thu Trang và Cường Đô la đang dần công khai tình cảm.

Không chỉ công khai trạng thái đính hôn trên trang Facebook cá nhân, mối quan hệ của Đàm Thu Trang và chồng cũ Hồ Ngọc Hà xem ra đang ngày càng thắm thiết khi cặp đôi mới đây đã cùng ký tên lên món quà tặng sinh nhật Hoa hậu Kỳ Duyên.

Hồ Ngọc Hà công khai hôn Kim Lý, người tình tin đồn của Cường Đô la cũng hành động táo bạo không kém - Ảnh 1
Cường Đô la và Đàm Thu Trang ngầm công khai tình cảm khi cùng ký tên trên món quà mừng sinh nhật Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh: Internet

Cách đây vài giờ, bạn gái tin đồn của Cường Đô la còn công khai ảnh chụp sau lưng một người đàn ông trên trang cá nhân kèm trạng thái: “Him” (tạm dịch: Anh ấy).

Dù người đẹp cố tình giấu mặt nhưng cư dân mạng cho rằng người nam trong ảnh không ai khác chính là doanh nhân họ Nguyễn. Không chỉ vóc dáng mà sở thích chơi mô hình máy bay của người đàn ông bí mật cũng khá giống với Cường Đô la.

Hồ Ngọc Hà công khai hôn Kim Lý, người tình tin đồn của Cường Đô la cũng hành động táo bạo không kém - Ảnh 2
Công khai hình ảnh một người đàn ông trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang nhận được nhiều bình luận quan tâm từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng đây là động thái của Đàm Thu Trang nhằm "đáp lễ" bạn trai tin đồn. Vì trước đó, "Đại gia phố núi" cũng công khai hình ảnh bạn gái tin đồn trên trang cá nhân.

Hồ Ngọc Hà công khai hôn Kim Lý, người tình tin đồn của Cường Đô la cũng hành động táo bạo không kém - Ảnh 3
Trước đó, trên trang cá nhân, chồng cũ Hồ Ngọc Hà đăng ảnh bên cạnh Đàm Thu Trang dù mỗi người ở một xe - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà công khai hôn Kim Lý, người tình tin đồn của Cường Đô la cũng hành động táo bạo không kém - Ảnh 4
Quốc Cường có sở thích chơi máy bay mô hình - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà công khai hôn Kim Lý, người tình tin đồn của Cường Đô la cũng hành động táo bạo không kém - Ảnh 5
Sở thích này của anh rất giống với người đàn ông giấu mặt trong dòng trạng thái của Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Kí tắt tên trên quà tặng Kỳ Duyên, Cường Đô la - Đàm Thu Trang khẳng định một đôi?

Kí tắt tên trên quà tặng Kỳ Duyên, Cường Đô la - Đàm Thu Trang khẳng định một đôi?

Cường Đô La và Đàm Thu Trang được cho là đã có động thái "quyết liệt" chứng minh họ là một đôi.

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