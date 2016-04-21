Em gái Lý Hùng và quãng đời tăm tối khi bị bắt tại Mỹ

Lý Hương - em gái của tài tử màn bạc một thời Lý Hùng - từng gây ấn tượng với loạt vai diễn trong Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Phi vụ Phượng Hoàng, Truy nã tội phạm quốc tế...

Sự nghiệp đang trên đà phát triển, Lý Hương tuyên bố lấy chồng và qua Mỹ định cư. Năm 2010, Lý Hương bị tòa án Tòa án liên bang Mỹ ở Brooklyn (New York) điều tra tội hình sự "bắt cóc con gái". Bị quản chế tại Mỹ gần 3 năm, đến năm 2015, Lý Hương trở về Việt Nam.

- Trở về Việt Nam lần này, chị mang theo dự tính gì?

Lần về Việt Nam này, mong ước lớn nhất của tôi là có thời gian chăm sóc cha mẹ già yếu. Đợt trước sức khỏe của ba tôi yếu đến mức báo động. Ông bỏ ăn nhiều ngày, nhưng thấy con gái về, ông vui lên nhiều. Nghe tôi khuyên bảo, ông tươi tỉnh hẳn và chịu ăn một chút. Tôi là con gái út nên hợp với ba từ bé, được ba rất yêu chiều.

Từ khi tôi về, ông thương tôi nên chịu ăn uống, khám bệnh và thuốc thang nên tình hình bệnh tật thuyên giảm khá nhiều. Nhìn chung, ông đã qua giai đoạn quy kịch.

- Từng khá nổi tiếng khi tham gia lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam, lần trở về này của chị sao không thấy chị chia sẻ ý định trở lại với môn nghệ thuật thứ 7?

Việc chính của tôi bây giờ là báo hiếu cho ba mẹ sau nhiều năm sống xa ông bà, không làm tròn bổn phận người con. Tôi chưa nghĩ tới việc làm hình ảnh hay mở rộng quan hệ để trở lại với nghệ thuật.

Thật ra tôi cũng là người sống khép kín, ngại giao du nên mọi chuyện mới đang ở giai đoạn khởi động lại. Hơn tất cả, tôi hạnh phúc vì khi có mình, mọi người và nhất là tinh thần của ba phấn khởi rõ rệt. Tất nhiên tôi sẽ có dự định để quay trở lại điện ảnh, nhưng có lẽ cần lộ trình cụ thể.

- Từng vướng vào vụ án bắt cóc con gái và trả mất gần 3 năm tuổi xuân quanh quẩn 4 bức tường nhà, bị kiểm soát bằng chip điện tử gắn vào chân, tới nay quan hệ của chị và con gái tiến triển ra sao?

Hơn 8 năm nay tôi và con gái không được gặp nhau. Hiện cháu đang sống cùng gia đình bố tại Mỹ. Cách đây nhiều năm khi ở Việt Nam, tôi ra tòa ly dị chồng và đã được nhận quyền nuôi con. Nhưng không ngờ khi qua bên Mỹ, chồng cũ tôi lại đâm đơn kiện cáo buộc tôi bắt cóc con gái.

Luật pháp Việt Nam và Mỹ rất khác nhau. Tôi vì không lường trước được nên cuối cùng bị tòa án Mỹ kết tội bắt cóc con mình, kể từ đó tôi hoàn toàn mất quyền gặp con, chăm con. Bây giờ tôi chỉ có thể nói chuyện hàng ngày qua điện thoại với cháu.

- Giờ đây khi đã tự do, chị nghĩ sao nếu con gái được về ở với mẹ?

Cha mẹ mà yêu thương con thì ai chăm sóc đều tốt cả. Nếu anh ấy có thể chăm sóc cho bé tốt thì tôi không tranh giành nữa. Nhưng ở địa vị một người mẹ, từ sâu trong lòng tôi vẫn luôn mong được sống cùng con, chăm sóc con đến ngày trưởng thành. Nhưng bây giờ, điều này đã nằm ngoài tầm tay và sự cố gắng của tôi rồi.

- Mất tới 8 năm theo đuổi vụ kiện với người chồng bên Mỹ, chị sinh sống và bươn chải ra sao?

Sau khi li hôn, tôi vì phải theo đuổi vụ kiện với chồng cũ suốt 8 năm trời nên không làm nghề gì, sống hoàn toàn bằng tiền viện trợ của gia đình từ Việt Nam gửi qua. Đó là quãng thời gian tối tăm và tốn kém nhất khi tôi phải ở nhà người quen, bị hạn chế đi lại vì bị gắn chip điện tử, muốn đi nhà thờ cũng phải xin phép.

Dù thế, tôi vẫn may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ, các anh chị em nên không phải lo về kinh tế. Nhưng sau khi thua kiện, tôi trắng tay cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vừa rồi, bố mẹ và các anh chị lại cấp vốn để tôi mở công ty về thảo dược, giúp tôi tự lập cho cuộc sống riêng.

Không còn nước mắt để khóc vì con

- Là người tự do, chuyện tình cảm của chị hiện tại ra sao?

Đã lâu rồi tôi không còn nghĩ đến chuyện trai gái nữa, mặc dù có nhiều người đến bên tôi và cho tôi cơ hội làm lại.

- Trải qua nhiều bể dâu, chị thấy tâm thế mình hiện tại ra sao?

Không hiểu sao cuộc sống của tôi từ nhỏ đến khi trưởng thành rất hạnh phúc, nhưng đến khi lập gia đình lại vô vàn chông chênh. Tôi khóc đến cạn nước mắt vì thương nhớ con gái. Tôi dứt ruột đẻ ra con, một tay chăm bẵm nuôi nấng mà bỗng nhiên bị tách ra, và rồi 8 năm chưa được gặp mặt.

Tất nhiên, sau khoảng thời gian khủng hoảng, tuyệt vọng tôi cũng dần lấy lại cân bằng, niềm vui trong cuộc sống. Tôi trở về Việt Nam sống cùng người thân, tìm lại hạnh phúc và nhìn về tương lai tươi sáng. Tôi đang cố gắng sống và làm việc để lo cho bản thân và con gái sau này, bởi rất có thể khi bé tròn 18 tuổi, tôi sẽ được gặp lại con.

- Chị có khi nào oán trách bản thân hay những người xung quanh vì những biến cố làm đời chị thay đổi?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh. Đến bây giờ, nhìn lại mọi thứ đã qua, tôi vẫn thấy mình là người may mắn khi được bố mẹ, anh em yêu thương bao bọc. Nhất là anh Lý Hùng luôn bên cạnh hỗ trợ tôi.

Từ nhỏ đến lớn hai anh em đã rất hợp nhau, từ tập võ, đóng phim, đi hát chung đi từ Nam ra Bắc. Cuộc sống được điều này thì mất điều kia, đó là quy luật vốn có. Tôi nhận thức được điều đó nên không oán tránh ai hay bất cứ điều gì cả.

- Chị có dự định gì với điện ảnh để lấy lại hào quang từng giúp mình bước lên nấc thang danh vọng?

Ngày xưa, khi sự nghiệp đang tạo được dấu ấn thì tôi quyết định lập gia đình. Lúc đó ba tôi rất thất vọng bởi ông muốn nhìn thấy tôi thành công trên con đường diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên hồi đó do thương tôi quá nên ba không cấm đoán chuyện yêu đương, vì muốn tôi hạnh phúc.

Từ khi trở về, tôi cũng nhận được lời mời của một số đạo diễn nhưng do điều kiện bản thân nên tôi chưa thể nhận lời. Ba mẹ cũng đang khích lệ tôi rất nhiều để tôi đóng phim trở lại, cũng để cuộc sống thêm màu sắc và thú vị hơn.

Cuối năm 2015, tôi quyết định tham gia vai chính trong Giữa hai bờ thiện ác của đạo diễn Châu Huế. Hi vọng đây sẽ là cánh cửa mở ra trang mới cho cuộc đời tôi.