Đường Yên xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm tại Liên hoan phim Berlin

Giải trí 10/02/2017 15:51

Người đẹp Đường Yên mới đây lại gây thương nhớ vì quá đẹp tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 67.

Mới đây nhất người đẹp Đường Yên đã đại diện cho nhiều nghệ sỹ Trung Quốc tham gia Liên hoan phim Berlin lần thứ 67 tại Đức. Tại sự kiện này, Đường Yên đã ghi điểm tuyệt đối với phong cách thời trang ấn tượng. Nhiều người cho rằng cô chính là tiên nữ hạ phàm.

Đường Yên xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm tại Liên hoan phim Berlin - Ảnh 1

Đường Yên xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm tại Liên hoan phim Berlin - Ảnh 2
Với bộ trang phụ này Đường Yên đã ghi điểm tuyệt đối tại Liên hoan phim Berlin năm nay

Không có bạn trai La Tấn đi cùng, Đường Yên vẫn tỏa sáng tại thảm đỏ Berlin. 2016 là một năm thành công của Đường Yên với bom tấn cổ trang Cẩm Tú Vị Ương và rất nhiều hợp đồng quảng cáo khác. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, chuyện tình duyên cũng rất thuận lợi với nàng Lý Vị Ương. Mặc dù đã rất nhiều lần hợp tác với nhau nhưng Đường Yên - La Tấn chưa một lần thừa nhận chuyện phim giả tình thật. Phải đến khi hợp tác trong Cẩm Tú Vị Ương cả hai mới thực sự có tình cảm với nhau.

Đường Yên xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm tại Liên hoan phim Berlin - Ảnh 3

Đường Yên xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm tại Liên hoan phim Berlin - Ảnh 4
Với dáng người cao cùng trang phục đẹp Đường Yên đã thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Berlin 

Đường Yên xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm tại Liên hoan phim Berlin - Ảnh 5

Đường Yên xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm tại Liên hoan phim Berlin - Ảnh 6
Nhiều nhận xét cho rằng Đường Yên ngày càng xinh đẹp kể từ khi công khai chuyện tình cảm

Sau thành công của Cẩm Tú Vị Ương, La Tấn đã công khai chuyện tình cảm của hai người và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp cũng như fans hâm mộ. Từ đó cặp đôi luôn thắm thiết tại mọi sự kiện. Nhiều người nhận xét sau khi công khai chuyện tình cảm Đường Yên ngày càng đẹp hơn.

 

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Từ khóa:   Đường Yên La Tấn Cặp Đôi Hoa Ngữ

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