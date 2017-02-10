Đường Yên xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm tại Liên hoan phim Berlin

Người đẹp Đường Yên mới đây lại gây thương nhớ vì quá đẹp tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 67.

Mới đây nhất người đẹp Đường Yên đã đại diện cho nhiều nghệ sỹ Trung Quốc tham gia Liên hoan phim Berlin lần thứ 67 tại Đức. Tại sự kiện này, Đường Yên đã ghi điểm tuyệt đối với phong cách thời trang ấn tượng. Nhiều người cho rằng cô chính là tiên nữ hạ phàm.

Không có bạn trai La Tấn đi cùng, Đường Yên vẫn tỏa sáng tại thảm đỏ Berlin. 2016 là một năm thành công của Đường Yên với bom tấn cổ trang Cẩm Tú Vị Ương và rất nhiều hợp đồng quảng cáo khác. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, chuyện tình duyên cũng rất thuận lợi với nàng Lý Vị Ương. Mặc dù đã rất nhiều lần hợp tác với nhau nhưng Đường Yên - La Tấn chưa một lần thừa nhận chuyện phim giả tình thật. Phải đến khi hợp tác trong Cẩm Tú Vị Ương cả hai mới thực sự có tình cảm với nhau.

Sau thành công của Cẩm Tú Vị Ương, La Tấn đã công khai chuyện tình cảm của hai người và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp cũng như fans hâm mộ. Từ đó cặp đôi luôn thắm thiết tại mọi sự kiện. Nhiều người nhận xét sau khi công khai chuyện tình cảm Đường Yên ngày càng đẹp hơn.

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