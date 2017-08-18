Đường dây bán dâm nghìn đô: Nhan sắc của dàn diễn viên, người mẫu khiến đấng mày râu phải điêu đứng

Giải trí 18/08/2017 21:01

Dàn người đẹp bán dâm với hàng loạt diễn viên, người mẫu, hoa khôi vừa bị bắt sở hữu nhan sắc vạn người mê. Mỗi người mỗi vẻ nhưng nhìn chung những cô gái này đều có gương mặt khiến người đối diện nhìn hoài không chán.

Cuối ngày 15.8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM ập vào 2 khách sạn bắt quả tang nhiều nữ người mẫu, diễn viên đang thực hiện bán dâm với giá 500 - 2.500 USD/lần. Nổi lên trong số đó là nhiều cái tên khá có tiếng trong giới showbiz như Á Khôi Nguyễn Thị Ngọc, “Hoa Khôi” Phạm Thị Thanh Hiền, diễn viên B.A .v.v...

Ngay sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra tung tích của dàn người mẫu diễn viên này để diện kiến nhan sắc. Hầu hết các chân dài này đều có vẻ đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn, lý giải vì sao dù giá cao ngất ngưởng nhưng nhiều đại gia vẫn không ngần ngại "móc hầu bao". 

Đường dây bán dâm nghìn đô: Nhan sắc của dàn diễn viên, người mẫu khiến đấng mày râu phải điêu đứng - Ảnh 1
“Hoa Khôi” Phạm Thị Thanh Hiền được cho là người cầm đầu trong đường dây - Ảnh: Internet.  . 

Đường dây bán dâm nghìn đô: Nhan sắc của dàn diễn viên, người mẫu khiến đấng mày râu phải điêu đứng - Ảnh 2
Phạm Thị Thanh Hiền từng đạt giải “Hoa khôi thời trang 2017” - Ảnh: Internet

Đường dây bán dâm nghìn đô: Nhan sắc của dàn diễn viên, người mẫu khiến đấng mày râu phải điêu đứng - Ảnh 3
Thanh Hiền năm nay 32 tuổi, sinh tại Quảng Bình - Ảnh: Internet.

Đường dây bán dâm nghìn đô: Nhan sắc của dàn diễn viên, người mẫu khiến đấng mày râu phải điêu đứng - Ảnh 4
Vẻ đẹp của Hoa khôi thời trang 2017 - Ảnh: Internet 

Đường dây bán dâm nghìn đô: Nhan sắc của dàn diễn viên, người mẫu khiến đấng mày râu phải điêu đứng - Ảnh 5
Diễn viên B.A, người được cho là có nhan sắc nổi bật nhất trong đường dây bán dâm vừa qua - Ảnh: Internet 

Đường dây bán dâm nghìn đô: Nhan sắc của dàn diễn viên, người mẫu khiến đấng mày râu phải điêu đứng - Ảnh 6
Vẻ đẹp nóng bỏng của nữ diễn viên trẻ tuổi khiến nhiều đấng mày râu điêu đứng - Ảnh: Internet

Đường dây bán dâm nghìn đô: Nhan sắc của dàn diễn viên, người mẫu khiến đấng mày râu phải điêu đứng - Ảnh 7
Nữ diễn viên này cũng tham gia khá nhiều bộ phim nhưng chưa tạo được dấu ấn với khán giả - Ảnh: Internet

Đường dây bán dâm nghìn đô: Nhan sắc của dàn diễn viên, người mẫu khiến đấng mày râu phải điêu đứng - Ảnh 8
Vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào của nữ diễn viên B.A - Ảnh: Internet

Đường dây bán dâm nghìn đô: Nhan sắc của dàn diễn viên, người mẫu khiến đấng mày râu phải điêu đứng - Ảnh 9
Cô có thân hình khá nuột nà và được cho là rất có giá trong đường dây bán dâm "khủng" vừa bị bắt - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, các người đẹp trong đường dây này bán dâm với giá từ 500 - 2.500 USD/lần, tùy theo độ nổi tiếng và nhan sắc của mỗi người. Ngoài việc bán dâm ở các khách sạn hạng sang trong thành phố, các tú bà còn phối hợp với các đại gia tổ chức nhiều sex tour đi tỉnh, thành (Nha Trang, Phú Quốc…) và nước ngoài (Singapore, Malaysia, Thái Lan) với giá 1.000 USD/ngày/người. 

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