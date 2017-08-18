Dàn người đẹp bán dâm với hàng loạt diễn viên, người mẫu, hoa khôi vừa bị bắt sở hữu nhan sắc vạn người mê. Mỗi người mỗi vẻ nhưng nhìn chung những cô gái này đều có gương mặt khiến người đối diện nhìn hoài không chán.

Cuối ngày 15.8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM ập vào 2 khách sạn bắt quả tang nhiều nữ người mẫu, diễn viên đang thực hiện bán dâm với giá 500 - 2.500 USD/lần. Nổi lên trong số đó là nhiều cái tên khá có tiếng trong giới showbiz như Á Khôi Nguyễn Thị Ngọc, “Hoa Khôi” Phạm Thị Thanh Hiền, diễn viên B.A .v.v...

Ngay sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra tung tích của dàn người mẫu diễn viên này để diện kiến nhan sắc. Hầu hết các chân dài này đều có vẻ đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn, lý giải vì sao dù giá cao ngất ngưởng nhưng nhiều đại gia vẫn không ngần ngại "móc hầu bao".

Theo Thanh Niên, các người đẹp trong đường dây này bán dâm với giá từ 500 - 2.500 USD/lần, tùy theo độ nổi tiếng và nhan sắc của mỗi người. Ngoài việc bán dâm ở các khách sạn hạng sang trong thành phố, các tú bà còn phối hợp với các đại gia tổ chức nhiều sex tour đi tỉnh, thành (Nha Trang, Phú Quốc…) và nước ngoài (Singapore, Malaysia, Thái Lan) với giá 1.000 USD/ngày/người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-day-ban-dam-nghin-do-nhan-sac-cua-dan-dien-vien-nguoi-mau-khien-dang-may-rau-phai-dieu-dung-228389.html