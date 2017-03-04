DJ Oxy bị chảy mũi liên tục suốt 1 tuần khi lưu diễn Canada

Ngày 25/2, DJ Oxy bắt đầu cất chuyến bay sang thành phố Toronto (Canada) trong suốt 24 tiếng. Đến nơi, cô khá bất ngờ khi thời tiết tại đây lạnh khoảng -3 đến -5 độ C

Đầu năm 2017, Oxy dày đặc show lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trên trang cá nhân, nữ DJ chia sẻ loạt ảnh tham quan tại Canada. Đây cũng là lần đầu cô gái miền Tây tham gia buổi diễn tại quốc gia này và có nhiều kỷ niệm khó quên.

Oxy cho biết, trước cái lạnh thấu xương nên cô bị ngứa khắp cơ thể, da mặt khô và nứt đau rát. Thậm chí, mũi của nữ DJ khô đến mức chảy máu mỗi ngày cho đến khi về Việt Nam mới dứt.

"Cảm nhận không khí lạnh tại Canada khá thích nhưng cũng khiến tôi gặp nhiều rắc rối về sức khỏe. Khi máu từ mũi chảy ra tôi rất lo sợ, vì đi lưu diễn một mình nên cũng khá bối về việc sơ cứu do bên đây không có tiệm thuốc Tây như Việt Nam. Tôi dùng giấy cuộn vào mũi cho khô lại và làm đều đặn mỗi ngày" - Oxy chia sẻ.

Tại Việt Nam hay các quốc gia khác trong khu vực, Oxy thường chơi nhạc tại bar khoảng 45-60 phút. Nhưng ở trung tâm giải trí Canada, cô phải mix nhạc suốt hơn 2 giờ. "Do đứng và nhảy để khuấy động không khí trong thời gian dài nên tôi khá mệt và đau chân nhưng bản thân cũng cố gắng chịu cực vì thấy khán giả rất nhiệt tình" - cô nói.

Kết hợp lưu diễn và du lịch nên Oxy cũng có khá nhiều khoảnh khắc đẹp tại Canada. 9X tiết lộ do đi diễn xa nhà nên cô tiết kiệm, hạn chế mua sắm phung phí, để dành tiền mang về cho mẹ.

Sau 1 tuần tại Canada, nữ DJ tăng cân do thưởng thức nhiều món ăn ngon tại đây. "Ẩm tực bên đây rất ngon và đủ hương vị từ món tàu, món tây, món việt. Đặc biệt là thức ăn được chế biến khá sạch sẻ và giá cả rẻ hơn các nước khác. Oxy cũng được các anh chị đồng nghiệp quý mến mời sang nhà, chiêu đãi các món ăn Việt". - cô cho hay.