Hình ảnh bikini nóng bỏng của Clara Lee khiến Phi Thanh Vân khóc thét

Đến “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân cũng phải ganh tỵ khi xem loạt ảnh bikini nóng bỏng này của Clara Lee, người đẹp được mệnh danh là "mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Hàn Quốc'.
Clara Lee là diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc sở hữu vóc dáng sexy, nóng bỏng. Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng Clara Lee vẫn khiến nhiều người phải ganh tỵ với thân hình nuột nà không tuổi. Cô được gán nhiều danh xưng như “bom sex Hàn”, “mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Hàn Quốc”…
Nhìn loạt ảnh này, ắt hẳn đến “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hay người đẹp “Siêu vòng 3 của Việt Nam" - Phi Thanh Vân cũng phải trầm trồ.