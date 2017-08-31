Hình ảnh bikini nóng bỏng của Clara Lee khiến Phi Thanh Vân khóc thét

Đến “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân cũng phải ganh tỵ khi xem loạt ảnh bikini nóng bỏng này của Clara Lee, người đẹp được mệnh danh là "mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Hàn Quốc'.

Clara Lee là diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc sở hữu vóc dáng sexy, nóng bỏng. Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng Clara Lee vẫn khiến nhiều người phải ganh tỵ với thân hình nuột nà không tuổi. Cô được gán nhiều danh xưng như “bom sex Hàn”, “mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Hàn Quốc”…

Nhìn loạt ảnh này, ắt hẳn đến “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hay người đẹp “Siêu vòng 3 của Việt Nam" - Phi Thanh Vân cũng phải trầm trồ.

'Hot girl thị phi' Thúy Vi diện váy khoét sâu đến rốn, khoe ngực khủng chụp hình nhí nhố cùng bạn trai mới Sau khi tăng 7 kg, Thúy Vi lại tiếp tục khoe ngoại hình thu hút của mình. Mới đây, người đẹp khiến dân mạng khó rời mắt khi chia sẻ hình ảnh nóng bỏng bên cạnh bạn trai lạ mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-phi-thanh-van-angela-phuong-trinh-cung-phai-khoc-rong-khi-nhin-thay-vong-3-cua-nu-dien-vien-nay-232296.html