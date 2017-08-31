Đến Phi Thanh Vân, Angela Phương Trinh cũng phải khóc ròng khi nhìn thấy vòng 3 của nữ diễn viên này

Giải trí 31/08/2017 17:41

Đến “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân cũng phải ganh tỵ khi xem loạt ảnh bikini nóng bỏng này của Clara Lee, người đẹp được mệnh danh là "mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Hàn Quốc'.

Clara Lee là diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc sở hữu vóc dáng sexy, nóng bỏng. Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng Clara Lee vẫn khiến nhiều người phải ganh tỵ với thân hình nuột nà không tuổi. Cô được gán nhiều danh xưng như “bom sex Hàn”, “mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Hàn Quốc”…

Nhìn loạt ảnh này, ắt hẳn đến “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh hay người đẹp “Siêu vòng 3 của Việt Nam" - Phi Thanh Vân cũng phải trầm trồ.

Hình ảnh bikini nóng bỏng của Clara Lee khiến Phi Thanh Vân khóc thét
Clara Lee là diễn viên kiêm người mẫu có hai dòng máu Hàn Quốc và Anh - Ảnh:Internet

Hình ảnh bikini nóng bỏng của Clara Lee khiến Phi Thanh Vân khóc thét
Người đẹp sinh năm 1986 sở hữu thân hình nóng bỏng, cuốn hút - Ảnh: Internet

Hình ảnh bikini nóng bỏng của Clara Lee khiến Phi Thanh Vân khóc thét
Cô nàng nổi tiếng với danh xưng "Mỹ nhân có thân hình đẹp nhất Hàn Quốc" - Ảnh: Internet

Hình ảnh bikini nóng bỏng của Clara Lee khiến Phi Thanh Vân khóc thét
Nhìn những hình ảnh này thì đến Angela Phương Trinh chắc cũng phải trầm trồ - Ảnh: Internet

Hình ảnh bikini nóng bỏng của Clara Lee khiến Phi Thanh Vân khóc thét
Đây được xem là tư thế chụp hình táo bạo của Clara Lee - Ảnh: Internet

Hình ảnh bikini nóng bỏng của Clara Lee khiến Phi Thanh Vân khóc thét
Có thể dễ dàng nhận ra người đẹp này có thân hình đẹp không chút tì vết - Ảnh: Internet

'Hot girl thị phi' Thúy Vi diện váy khoét sâu đến rốn, khoe ngực khủng chụp hình nhí nhố cùng bạn trai mới

'Hot girl thị phi' Thúy Vi diện váy khoét sâu đến rốn, khoe ngực khủng chụp hình nhí nhố cùng bạn trai mới

Sau khi tăng 7 kg, Thúy Vi lại tiếp tục khoe ngoại hình thu hút của mình. Mới đây, người đẹp khiến dân mạng khó rời mắt khi chia sẻ hình ảnh nóng bỏng bên cạnh bạn trai lạ mặt.

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