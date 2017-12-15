Đến Ngọc Trinh cũng phải chào thua khi Tường Linh mặc bikini khoe 'vòng eo 55' nuột nà

Soán ngôi “vòng eo 56” của Ngọc Trinh, Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 - Tường Linh khiến các đấng mày râu toát mồ hôi khi chiêm ngưỡng thân hình nóng bỏng của mình.

Sau thời gian tập luyện chăm chỉ cùng chế độ ăn uống khắt khe, Tường Linh tự tin khoe vóc dáng cân đối, “đốt mắt” người xem. Điều đáng nói là hiện tại vòng eo của Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 chỉ còn vỏn vẹn 55cm, nhỏ hơn "vòng eo 56" của Ngọc Trinh.

Mới đây, Tường Linh khiến không ít chị em trầm trồ ngưỡng mộ khi diện bikini khoe thân hình quyến rũ, sexy. Được biết, cô nàng chụp bộ ảnh bikini này để mừng sinh nhật 24 tuổi.

Không chỉ tạo ấn tượng mạnh với công chúng nhờ sở hữu chiều cao mơ ước 1m7, số đo 3 vòng chuẩn 83-55-89, chân dài Phú Yên còn được đánh giá cao khi giành được nhiều thành tích đáng nể như: Á quân The Face Vietnam 2017, đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017, Người đẹp Phú Yên 2011, Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch Phú Yên 2012.

Ngọc Trinh lại phát ngôn gây bão: 'Tôi chỉ đóng phim của mình vì không có đạo diễn nào đủ tiền trả cát sê cho tôi! Xuất hiện trên thảm đỏ thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Ngọc Trinh khoe vẻ quyến rũ và tiết lộ lý do hiếm khi nhận lời tham gia đóng phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-ngoc-trinh-cung-phai-chao-thua-khi-tuong-linh-mac-bikini-khoe-vong-eo-55-nuot-na-262558.html