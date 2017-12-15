Đến Ngọc Trinh cũng phải chào thua khi Tường Linh mặc bikini khoe 'vòng eo 55' nuột nà

Giải trí 15/12/2017 16:38

Soán ngôi “vòng eo 56” của Ngọc Trinh, Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 - Tường Linh khiến các đấng mày râu toát mồ hôi khi chiêm ngưỡng thân hình nóng bỏng của mình.

Sau thời gian tập luyện chăm chỉ cùng chế độ ăn uống khắt khe, Tường Linh tự tin khoe vóc dáng cân đối, “đốt mắt” người xem. Điều đáng nói là hiện tại vòng eo của Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 chỉ còn vỏn vẹn 55cm, nhỏ hơn "vòng eo 56" của Ngọc Trinh.

Mới đây, Tường Linh khiến không ít chị em trầm trồ ngưỡng mộ khi diện bikini khoe thân hình quyến rũ, sexy. Được biết, cô nàng chụp bộ ảnh bikini này để mừng sinh nhật 24 tuổi. 

Đến Ngọc Trinh cũng phải chào thua khi Tường Linh mặc bikini khoe 'vòng eo 55' nuột nà - Ảnh 1
Tường Linh chào tuổi 24 bằng bộ ảnh bikini bắt mắt - Ảnh: Internet

Không chỉ tạo ấn tượng mạnh với công chúng nhờ sở hữu chiều cao mơ ước 1m7, số đo 3 vòng chuẩn 83-55-89, chân dài Phú Yên còn được đánh giá cao khi giành được nhiều thành tích đáng nể như: Á quân The Face Vietnam 2017, đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017, Người đẹp Phú Yên 2011, Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch Phú Yên 2012. 

Đến Ngọc Trinh cũng phải chào thua khi Tường Linh mặc bikini khoe 'vòng eo 55' nuột nà - Ảnh 2
Nàng hậu sinh năm 1994 sở hữu chiều cao đáng mơ ước 1m7 và số đo 3 vòng chuẩn - Ảnh: Internet

Đến Ngọc Trinh cũng phải chào thua khi Tường Linh mặc bikini khoe 'vòng eo 55' nuột nà - Ảnh 3
Đáng chú ý là vòng eo của Hoa hậu Sắc đẹp châu Á chỉ 55cm, thon gọn hơn cả "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Đến Ngọc Trinh cũng phải chào thua khi Tường Linh mặc bikini khoe 'vòng eo 55' nuột nà - Ảnh 4
Chân dài Phú Yên khiến các đấng mày râu bấn loạn khi xem loạt ảnh nóng bỏng này - Ảnh: Internet

Đến Ngọc Trinh cũng phải chào thua khi Tường Linh mặc bikini khoe 'vòng eo 55' nuột nà - Ảnh 5
Không chỉ sở hữu thân hình ấn tượng...

Đến Ngọc Trinh cũng phải chào thua khi Tường Linh mặc bikini khoe 'vòng eo 55' nuột nà - Ảnh 6
...Tường Linh còn "hút hồn" người đối diện nhờ nụ cười tỏa nắng - Ảnh: Internet

Đến Ngọc Trinh cũng phải chào thua khi Tường Linh mặc bikini khoe 'vòng eo 55' nuột nà - Ảnh 7
Á quân The Face cchia sẻ, năm 2017 là một năm nhiều may mắn với cô...

Đến Ngọc Trinh cũng phải chào thua khi Tường Linh mặc bikini khoe 'vòng eo 55' nuột nà - Ảnh 8
... khi liên tục giành được những vị trí cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh lại phát ngôn gây bão: 'Tôi chỉ đóng phim của mình vì không có đạo diễn nào đủ tiền trả cát sê cho tôi!

Ngọc Trinh lại phát ngôn gây bão: 'Tôi chỉ đóng phim của mình vì không có đạo diễn nào đủ tiền trả cát sê cho tôi!

Xuất hiện trên thảm đỏ thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Ngọc Trinh khoe vẻ quyến rũ và tiết lộ lý do hiếm khi nhận lời tham gia đóng phim.

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