Dàn sao nói về MTV Monster?

Chiến dịch “Wake Up The Monster” xoay quanh nhân vật chính – “MTV Monster”. Những bí ẩn đằng sau gã quái vật này không những đã làm cộng đồng MTV Fan trở nên sôi sục mà còn gây phấn khích cực độ cho trong giới nghệ sĩ, đặc biệt là dàn sao “không thể hot hơn “ tham gia “MTV Connection” lần này. Theo bạn, chú “MTV Monster” này sẽ như thế nào? Riêng các nghệ sĩ đã có những chia sẻ đầy thú vị những “cách của riêng mình” để đánh thức chú quái vật này.

Minh Hằng Đánh thức MTV Monster bằng hit khủng

Chọn sân khấu “MTV Connection” làm bước đệm đánh dấu cho loạt dự án sắp ra mắt, Minh Hằng chia sẻ rằng, cô rất bất ngờ trước dáng vẻ hết sức đáng yêu của “MTV Monster”, cô cũng đặt biệt tò mò xen lẫn thích thú và hồi hộp khi là một trong những ca sĩ được MTV Việt Nam "chọn mặt gửi vàng" trong chiến dịch kéo “MTV Monster” ra khỏi "giấc nồng". Minh Hằng nói rằng, với những bản hit mới như Yolo – You’re Only One hy vọng sẽ đánh thức được gã Monster đáng yêu nhưng cũng hết sức lì lợm này.

Hoàng Thuỳ Linh úp mở màn kết hợp đặc biệt với người bạn thân

Lần đầu tham gia “MTV Connection” Hoàng Thuỳ Linh không giấu được sự hứng khởi và cũng giống với người bạn thân Minh Hằng, nữ ca sĩ đến từ Hà Nội cũng ấp ủ bùng nổ theo cách riêng. Hoàng Thuỳ Linh cho biết, cô đang rất háo hức với kế hoạch đánh thức “MTV Monster” và để thực hiện điều ấy, Hoàng Thuỳ Linh cùng ekip của mình đã chuẩn bị hàng loạt những tiết mục đặc sắc với âm nhạc, vũ đạo không thể chê vào đâu được. Đặc biệt, trên sân khấu “MTV Connection”, Hoàng Thuỳ Linh và Minh Hằng sẽ có màn "song kiếm hợp bích" và cô cũng hy vọng sự kết hợp này sẽ mang lại dấu ấn riêng biệt trong lòng các MTV Fan.





Miu Lê đánh thức Monster với MV khủng

Rất hào hứng với chú MTV Monster đang ngủ say, cô công chúa nhỏ dí dỏm:”là Monster thì chắc là xấu xí và ghê gớm”. Tuy nhiên Miu Lê cũng rất phấn khích và chia sẻ cách thức kêu gọi Monster thức giấc. Cô nàng vừa ra mắt MV Anh Đang Nơi Đâu được đầu tư hoành tráng nhất trong sự nghiệp, hãy cùng chờ đợi MV nặng kí này sẽ đem lại nguồn nhiệt lượng lớn như thế nào trên sân khấu “MTV Connection” sắp tới.

Phạm Hồng Phước đem nhạc dance để đánh thức “MTV Monster”

“Chủ đề Wake Up The Monster là chủ đề quái, fun và thú vị. Trong hình dung của Phước thì con Monster này rất là hung dữ”. Nam ca sĩ dí dỏm chia sẻ. Ngoài ra, anh chàng còn bật mí sẽ mang lại màn trình diễn nhiều cảm xúc khác nhau đến MTV Fan với loạt hit Cảm Ơn Người Đã Rời Xa Tôi, Anh Sẽ Sống Mà và ca khúc nhạc dance thời thượng đang được giữ bí mật đến phút chót.

Bên cạnh sự xuất hiện của Minh Hằng, Hoàng Thuỳ Linh, Miu Lê, Phạm Hồng Phước. “MTV Connection” tháng 4 còn có sự tham gia của các ca sĩ trẻ Erik, Suni Hạ Linh, Thanh Duy Idol.

Liveshow “MTV Connection” tháng 4 vẫn là chương trình tặng riêng cho các MTV Fan với hàng ngàn vé mời được dành tặng miễn phí.

Chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 19:00 ngày 28/4 tại Nhà văn hoá Thanh Niên và được Livestream trực tiếp trên website: wakeupmonster.mtvvn.com.vn.

Đôi nét về chiến dịch "Wake up the monster"

Với quyết tâm trở lại mạnh mẽ và quyết liệt tại thị trường Việt Nam, MTV- Kênh quốc tế dành cho giới trẻ, chính thức tung ra chiến dịch “Wake Up The Monster - Đánh thức quái vật” với sự hưởng ứng của đông đảo nghệ sĩ & khán giả để cùng nhau đánh thức chú quái vật MTV- đại sứ của rất nhiều niềm vui và sự bất ngờ mà MTV sẽ mang tới trong thới gian tới. MTV Monster chỉ có thể thức dậy bằng âm nhạc, điệu nhảy của những chương trình MTV Connection, thông qua sự tương tác trên microsite wakeupmonster.mtvvn.com.vn.

Quái vật MTV khi bừng tỉnh sẽ mang đến những món quà vô cùng thú vị trong thế giới MTV Land: Chiến dịch Sexy Summer, Sân chơi tương tác dành cho giới trẻ MTVinsider.com, các sự kiện do MTV tổ chức thường xuyên trên khắp cả nước, các chương trình mới thực sự đặc biệt và được thiết kế dành riêng cho đối tượng khán giả MTV như MTV Bus, MTV Wake Up, MTV I live, MTV Go now…..

“Hãy cùng đánh thức và bùng nổ mùa hè 2016 với MTV Monster!

Đôi nét về lễ hội âm nhạc hàng tháng MTV Connection

Nhận thấy giới trẻ Việt đang thiếu một sân chơi và các hoạt động đồng hành, hướng tới các trào lưu thế giới và sự phát triển lành mạnh, MTV – Kênh quốc tế dành cho giới trẻ, quyết định đứng ra tổ chức chuỗi sự kiện MTV Connection như một cầu nối mang giới trẻ Việt Nam tới những xu hướng âm nhạc, những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng cũng như những hoạt động tương tác ý nghĩa.

Với các chương trình đã được tổ chức thành công như: “Sơn Tùng MTP- Đường tới Milan”, “Đông Nhi và những người bạn”, “Liveshow Noo Phước Thịnh”… Bắt đầu từ tháng 3/2016, MTV Connection trở lại với sự kết hợp cùng nhạc sĩ/ca sĩ Trịnh Thăng Bình- Đại diện đối tác Bpro, mang tới khán giả chương trình “MTV Connection EDM Hits” và sắp tới là “Wake Up The Monster”.

Đến với “MTV Connection”, khán giải sẽ được thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao, những ca khúc hot nhất qua sự trình bày của các giọng ca hàng đầu Việt Nam. Sân khấu được thiết kế độc đáo với âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, ấn tượng cùng sức chứa lên đến hơn 5000 người… “MTV Connection” hứa hẹn sẽ mang đến hàng loạt những phần trình diễn đặc sắc, những đêm nhạc hoành tráng mang tính kết nối, đánh thức mọi giác quan của khán giả trẻ Việt Nam yêu nhạc.

“MTV Connection” được tổ chức định kỳ hàng tháng tại các địa điểm thu hút đông đảo giới trẻ trong Thành phố Hồ Chí Minh. Những phần trình diễn đặc sắc nhất của chuỗi liveshow “MTV Connection” sẽ được tổng hợp và phát sóng trong các chương trình như: “MTV News”, “MTV VIP Access” cùng các chương trình đồng hành khác của MTV Việt Nam. Bên cạnh đó, các fan của MTV có thể truy cập vào MTV Fanpage: https://www.facebook.com/mtvvietnam.com.vn và Website: http://www.mtvvietnam.com.vn, www.wakeupmonster.mtvvn.com.vn để theo dõi các thông tin hot nhất về “MTV Connection” cũng như đón xem livestream chương trình.