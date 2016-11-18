Trong showbiz Việt, Yến Vy được xem là người khởi đầu tạo nên cơn sốt vì lộ clip nhạy cảm giữa bạn trai vào năm 2005. Dưới tác động của xã hội và thuần phong mỹ tục tại Việt Nam, Yến Vy gặp áp lực vô cùng to lớn.

Vào những năm 2000, Yến Vy là cái tên không còn xa lạ với khán giả khi tham gia đóng MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng và phim truyền hình. Bên cạnh đó, Yến Vy còn được đánh giá cao về nhan sắc, vẻ đẹp trong sáng và phúc hậu.

Yến Vy khai nhận, cô không hề hay biết chuyện bạn trai ghi hình khi quan hệ. Thậm chí, trong thời gian đó, Yến Vy còn khai đi khách với giá hàng nghìn USD.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, Yến Vy thường xuyên bị bạn trai đánh đập và ghen tuông quá mức khiến cô không thể tiếp tục. Khi đưa ra quyết định chia tay, nữ diễn viên gặp nhiều lời đe dọa và áp lực từ người tình. Cuối cùng, bạn trai Yến Vy tung ra clip nhạy cảm được cắt ghép dài 30 phút.

"Từ lúc lộ clip nóng, tôi bị phân biệt đối xử và từ chối các show diễn. Từ nhỏ đến lớn không ai xem tôi ra gì. Gia đình tôi thì không ai có ý kiến gì, họ rất đau buồn về sự cố" - Yến Vy từng tâm sự.

Sau sự việc, năm 2005, Yến Vy cưới chồng Việt kiều và sang Mỹ định cư.

Bên cạnh các bình luận "ném đá" kịch liệt và đòi tẩy chay thì nhiều người cho rằng, Yến Vy khá yếu đuối khi không đủ mạnh mẽ và cam đảm bước qua scandal. Nữ diễn viên sinh năm 1979 từng được mời trở lại tham gia đóng phim và một số sự kiện giải trí song cô không thể nào vượt qua nỗi "bức tường" của dư luận.

Sau 10 năm, mới đây, các hình ảnh đời thường của Yến Vy được chia sẻ rộng rãi. Diện mạo của cô không quá thay đổi và vẫn được nét tươi trẻ sẵn có. Tại Mỹ, Yến Vy có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng. Cô cũng khá đắt show diễn tại hải ngoại với vai trò là ca sĩ.

Liên hệ với Yến Vy, cô cho hay, bản thân không muốn nhắc lại quá khứ, chuyện không vui, không may trước đây vì đó là vết thương lòng của mỗi người. Yến Vy hiện khá hài lòng với cuộc sống hiện tại và hoạt động nghệ thuật để thỏa đam mê.

Tương tự Yến Vy, diễn viên Hoàng Thùy Linh cũng gặp sự cố tương tự vào năm 2007 khi sự nghiệp đang thăng tiến. Lúc này, không chỉ dư luận trong nước mà báo chí quốc tế cũng đưa tin về sự việc.

Bộ phim Nhật ký vàng anh do Hoàng Thùy Linh thủ vai cũng bị ngưng phát sóng, nhà đài còn cho cô lên sóng xin lỗi về sự việc. Một nguồn dư luận tuổi teen tỏ ra đồng cảm và lên tiếng xin tha thứ cho 8X song các bậc phụ huynh lên án gay gắt vì cho rằng cô đã hủy hoại một chương trình giáo dục, định hướng cho tuổi trẻ.

Chính sự lan tỏa kinh khủng của Internet, scandal của Hoàng Thùy Linh còn kinh khủng hơn đàn chị Yến Vy. Nhiều người cho rằng, Hoàng Thùy Linh sẽ không còn mặt mũi nào ở lại Việt Nam mà sẽ "trốn" sang nước ngoài học tập và sinh sống.



Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của bản thân và sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè, Hoàng Thùy Linh bỏ lại sau lưng quá khứ và sự dè bỉu của dư luận mà tiếp tục con đường nghệ thuật tại Việt Nam.

Năm 2010, Hoàng Thùy Linh cho ra sản phẩm âm nhạc đầu tay thu hút sự chú ý của khán giả và được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô cũng quay lại nghiệp diễn với vai chính phim Thần Tượng của đạo diễn Quang Huy.

Sau lệnh cấm lên truyền hình của VTV, nữ ca sĩ sinh năm 1988 vẫn không ngần ngại mà luôn nỗ lực, đầu tư các sản phẩm âm nhạc và vũ đạo.

Vào tháng 11/2013, một MV của Hoàng Thuỳ Linh được VTV cho phát sóng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ quay lại truyền hình. Sau đó, cô được mời tham gia chương trình The Remix (VTV3) và hàng loạt talk show khác...

Dù đạt nhiều thành công nhưng quá khứ của Hoàng Thùy Linh khó có thể phai nhòa. Thay vì trốn tránh, nữ ca sĩ Hà thành không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn và lầm lỡ của tuổi trẻ. Qua đó, nhiều người tỏ ra đồng cảm và yêu quý con người của Hoàng Thùy Linh.

Với sự gần gũi, 8X cũng sở hữu lượng fan hâm mộ khủng trên toàn quốc. Tấm gương mạnh mẽ vượt qua sóng gió đầu đời của Hoàng Thùy Linh cũng là bài học cho nhiều bạn trẻ.



Mới đây, trong một status trên trang cá nhân của Hoàng Thùy Linh, một thành viên bất ngờ vào hỏi: "Có phải Hoàng Thùy Linh trước đây bị đưa phim nóng lên mạng không nhỉ". Thay vì lơ đi, nữ ca sĩ không ngần ngại vào đáp trả: "Đúng rồi bạn ạ, mình đây".

Câu trả lời của Hoàng Thùy Linh khiến nhiều fan ngỡ ngàng và ủng hộ cô nồng nhiệt.

Khi các fan vào chỉ trích người đưa ra câu hỏi nhạy cảm thì Hoàng Thùy Linh lại nhẹ nhàng: "Cảm ơn các bạn đã bảo vệ mình, nhưng chắc anh ấy cũng không có ý gì đâu, chúng mình nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự nhé cả nhà".

Cách vừa đánh vừa xoa của Hoàng Thùy Linh khiến các fan trầm trồ khen ngợi. Sống thật cá tính và nỗ lực trau dồi bản thân là những gì mà nữ ca sĩ Hà Nội đã làm để vượt qua scandal sex năm nào. Để bây giờ, nhắc đến Hoàng Thùy Linh, ai cũng hết lời khen ngợi thay vì nhắc đến những chuyện không hay trước đây.

Có thể thấy, Hoàng Thùy Linh và Yến Vy đều là nạn nhân của clip nóng. Đây cũng là bài học cho các bạn trẻ khi yêu để tránh gặp phải những "tai nạn" tình cảm đáng tiếc.

Xem thêm: cách làm quả thơm bằng kẹo oishi, cách làm quả dứa bằng kẹo