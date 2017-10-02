'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt

Chỉ cần ngắm bộ sưu tập quần áo, giày dép, túi xách toàn hàng hiệu đắt tiền của MC thời tiết Mai Ngọc cũng đủ thấy cô chịu chi “khủng” cỡ nào.

“Cô gái thời tiết” Mai Ngọc nổi tiếng với nụ cười tỏa sáng và vóc dáng cân đối, quyến rũ. Không cần nói nhiều, có lẽ chân dung MC thời tiết VTV đã quá quen thuộc với công chúng. Không chỉ duyên dáng khi đứng trước ống kính, phong cách thân thiện, cởi mở, giọng nói ngọt ngào cũng đã khiến cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Ngoài công việc, MC Mai Ngọc còn được biết đến là một trong số ít người đẹp thích sưu tập hàng hiệu đắt tiền.

Ảnh cưới chưa từng công bố của 'Cô gái thời tiết' Mai Ngọc Hơn 3 tháng sau đám cưới, những bức hình ngọt ngào của nữ MC 9X mới được tiết lộ.

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