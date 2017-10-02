'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt

Giải trí 02/10/2017 14:55

Chỉ cần ngắm bộ sưu tập quần áo, giày dép, túi xách toàn hàng hiệu đắt tiền của MC thời tiết Mai Ngọc cũng đủ thấy cô chịu chi “khủng” cỡ nào.

“Cô gái thời tiết” Mai Ngọc nổi tiếng với nụ cười tỏa sáng và vóc dáng cân đối, quyến rũ. Không cần nói nhiều, có lẽ chân dung MC thời tiết VTV đã quá quen thuộc với công chúng. Không chỉ duyên dáng khi đứng trước ống kính, phong cách thân thiện, cởi mở, giọng nói ngọt ngào cũng đã khiến cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Ngoài công việc, MC Mai Ngọc còn được biết đến là một trong số ít người đẹp thích sưu tập hàng hiệu đắt tiền.

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 1
Nổi tiếng với vóc dáng cân đối, cuốn hút cùng gương mặt xinh đẹp khả ái, Mai Ngọc được khán giả ưu ái gọi với cái tên "Cô gái thời tiết"  - Ảnh: Internet

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 2
Ngoài nổi tiếng với công việc MC chương trình dự báo thời tiết, Mai Ngọc còn được biết đến là một cô gái rất chịu chi - Ảnh: Internet

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 3
Cô nổi tiếng khi sở hữu bộ sưu tập giày dép, túi xách hàng hiệu đắt tiền - Ảnh: Internet

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 4
Trên trang Facebook cá nhân, người đẹp thường xuyên khoe hình ảnh hàng hiệu đắt đỏ...

 

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 5
... Bộ sưu tập của Mai Ngọc đến từ nhiều thương hiệu đắt đỏ trên thế giới có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng - Ảnh: Internet

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 6
Cô nàng thường xuyên khoe hình ảnh mua sắm hàng hiệu...

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 7
... Và xuất hiện sang trọng, quý phái với các phụ kiện đắt giá khi tham dự sự kiện - Ảnh: Internet

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 8
Ngoài ra, "Cô gái thời tiết" cũng thường xuyên khoe ảnh đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới...

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 9
 ... Mai Ngọc khiến nhiều chị em phát hờn với cuộc sống sang chảnh của mình - Ảnh: Internet

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 10
Đặc biệt, cô cũng thường xuyên được ông xã dẫn đi ăn ở những nhà hàng sang trọng - Ảnh: Internet

'Cô gái thời tiết' VTV gây choáng váng khi chơi hàng hiệu không thua kém mỹ nhân Việt - Ảnh 11
Mai Ngọc kết hôn vào năm 2016 với một doanh nhân có tiếng tại Hà Nội. Hiện cặp đôi đang có cuộc sống hạnh phúc sau khi cưới - Ảnh: Internet

Ảnh cưới chưa từng công bố của 'Cô gái thời tiết' Mai Ngọc

Ảnh cưới chưa từng công bố của 'Cô gái thời tiết' Mai Ngọc

Hơn 3 tháng sau đám cưới, những bức hình ngọt ngào của nữ MC 9X mới được tiết lộ.

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