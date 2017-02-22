Cô gái bỗng dưng nổi tiếng vì được xem là bản sao của “Bạch Thiển” – Dương Mịch

Sau khi xuất hiện tấm hình của một cô gái trong trang phục của “cô cô” Bạch Thiển được tung lên mạng, fan hâm mộ bộ phim “ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa ” đã lục tung các trang weibo để tìm ra mỹ nhân Trác Hanh Du, cô gái này có ngoại hình rất giống với nữ diễn viên nổi tiếng Dương Mịch .

Không chỉ trong trang phục cổ trang, ngay cả khi mặc trang phục đời thường cô gái này cũng có rất nhiều nét giống Dương Mịch. Nhiều fan của Dương Mịch cho rằng cô gái này vì muốn nổi tiếng nên đã cố gắng đăng những tấm hình giống với thần tượng của mình. Trác Hanh Du cũng không vừa, cô trả lời rất đanh thép rằng cô như thế nào hình trên trang cá nhân của cô trước nay đều như vậy, cô có tham gia đoàn phim “Tam Sinh” nhưng chỉ đến đó 1 ngày.

Nhiều người cho rằng Trác Hanh Du còn giống Bạch Thiển hơn cả Huyền Nữ, phía đoàn làm phim cũng lên tiếng xác nhận Trác Hanh Du có tham gia vào đoàn phim và khen Dương Mịch, Trác Hanh Du, Huyền Nữ tất cả đều đẹp.