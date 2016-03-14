Bộ ảnh Là con gái độc thân thật tuyệt của Á hoàng doanh nhân Nhất Hương được dựa theo bộ tranh của một họa sĩ người Mexico có tên Idalia Candelas được in trong cuốn sách có tựa đề: “Một mình”. Cuốn sách đề cao cảm giác an toàn và hạnh phúc của người phụ nữ khi dám tự do tận hưởng cuộc sống của chính mình dù đang độc thân. Vì cảm thấy sự đồng nhất từ chính khoảng thời gian sống một mình nên Nhất Hương quyết định thực hiện lại dưới dạng ảnh.

Sau khi ra mắt dự án MV ca nhạc do mình tự sáng tác Nếu em đặc biệt , Nhất Hương tiếp tục tung bộ ảnh đang gây sốt trên cộng đồng mạng mang tên Là con gái độc thân thật tuyệt.

Nhất Hương chia sẻ: "Bạn đã bao giờ thấy, thức dậy vào buổi sáng trong không gian của riêng mình thật tuyệt? Một mình trong “cung điện”, tự do đi lại xung quanh với bộ đồ lót gọn nhẹ, bật những bài hát yêu thích, thỏa thích nằm dài trên giường hoặc trên ghế đi văng, có thể thay quần áo ở bất cứ đâu chứ không nhất thiết cứ phải là phòng ngủ hay nhà tắm, sẵn sàng ngủ nude không phải suy nghĩ.

Dù sao khoa học cũng đã chứng minh, ngủ nude giúp giấc ngủ sâu và da đẹp hơn. Tắm không cần đóng cửa, tự do đi loăng quăng khắp nhà dù không có mảnh vải nào trên người. Thưởng thức tách cà phê nóng hổi vừa pha xong và ngắm nhìn mọi thứ. Thậm chí là uống cà phê trên giường cũng không bị đứa bạn thân vốn kỹ tính phàn nàn, tự làm những món ăn yêu thích, thoải mái mặc đồ lót đi lại trong nhà… Họ tự do tận hưởng cuộc sống mà không bị ai làm phiền, để đồ đạc ở bất cứ đâu bạn muốn, ăn, ngủ và đọc sách bất cứ khi nào có cảm hứng, …

Và tôi đã nhận ra cảm giác tuyệt vời đó nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ bởi thành kiến của khoảng 50% dân số, những người cho rằng, giữa người phụ nữ một mình và phụ nữ cô đơn có mối liên kết với nhau. Đôi khi, một mình không đồng nghĩa với cô đơn".

Bộ ảnh ra mắt nhanh chóng thu hút sự tò mò của độc giả, và tiếp tục gây sốt trên cộng đồng mạng và có nhiều luồng ý kiến nhưng Nhất Hương chia sẻ khi mình thực hiện bộ ảnh này mình không quan tâmt? việc người ghét vì đơn giản mình làm vì thích mà thôi. Cô cũng chia sẻ thêm loạt ảnh không nang tính chất kêu gọi mọi người độc thân mà mang ý nghĩa nhắc nhở cho chúng ta là hãy tận hưỡng thời gian khi ta một mình thật sự tuyệt vời.

Trước khi đăng quang ngôi vị Á hoàng 1 cuộc thi Nữ hoàng doanh nhân 2015 do Tạp chí Du lịch và Giải trí (ấn phẩm Báo Du Lịch thuộc Tổng Cục Du Lịch) tổ chức, Nhất Hương được biết đến với vai trò là diễn viên, giảng viên, đại sứ sáng tạo của nền giáo dục Vương Quốc Anh, cô từng tốt nghiệp loại Ưu trường Đắc Nhân Tâm.

Hiện tại, cô khá bận rộn với việc làm chủ nhà hàng Hoàng Hải garden, bên cạnh đó cô vừa hợp tác cùng người chị họ để phát triển shop thời trang mang tên Oliveleaf shop, cũng như từng được khá nhiều tổ chức thiện nguyện uy tín mời làm đại sứ như Hội từ thiện thật , Giờ trái đất, Operation smile, đại sứ vì môi trường, An toàn giao thông, Unesco...

Cùng xem bộ ảnh của Á hoàng Nhất Hương:

Photo: Tâm Nguyễn

Makeup: Tuấn Ngọc