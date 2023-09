Sau khi ra mắt dự án MV ca nhạc do mình tự sáng tác Nếu em đặc biệt, Nhất Hương tiếp tục tung bộ ảnh đang gây sốt trên cộng đồng mạng mang tên Là con gái độc thân thật tuyệt.

Bộ ảnh Là con gái độc thân thật tuyệt của Á hoàng doanh nhân Nhất Hương được dựa theo bộ tranh của một họa sĩ người Mexico có tên Idalia Candelas được in trong cuốn sách có tựa đề: “Một mình”. Cuốn sách đề cao cảm giác an toàn và hạnh phúc của người phụ nữ khi dám tự do tận hưởng cuộc sống của chính mình dù đang độc thân. Vì cảm thấy sự đồng nhất từ chính khoảng thời gian sống một mình nên Nhất Hương quyết định thực hiện lại dưới dạng ảnh.