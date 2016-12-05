2016 - năm đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Hoàng Yến Chibi

Giải trí 05/12/2016 00:35

Sau khi nam tiến để theo đuổi con đường nghệ thuật, Hoàng Yến Chibi đã được những thành công vang dội, ngày càng được khán giả yêu mến.

Năm 2016 có thể được xem là năm hoạt động năng nổ nhất của nữ ca sĩ Hà thành Hoàng Yến. Sau 2 năm Nam tiến, Hoàng Yến dần bắt kịp nhịp sống và làm việc tại TP HCM. Cô liên tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng với sở hữu lượt xem 'khủng' trên YouTube như Ngưng làm bạn, Close to me...

Bên cạnh đó, năm nay cũng đánh dấu việc Hoàng Yến tham gia vào những vai trò mới: Người dẫn chương trình truyền hình thực tế So You Think You Can Dance, lồng tiếng vai thứ chính trong phim hoạt hình Pokemon The Movie 19, và hoàn thành vai thứ chính phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua.

Hoàng Yến đạt được nhiều thành công sau Nam tiến lập nghiệp.

Nữ ca sĩ không ngừng trau dồi bản thân để cho ra những sản phẩm âm nhạc chỉn chu nhất.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 22 sắp đến, Hoàng Yến và ê-kíp quyết định cho ra mắt mini album mang tên HY22. Đây là sản phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự trưởng thành của cô trên con đường âm nhạc.

Hoàng Yến tiết lộ, ca khúc đầu tiên trong album mang phong cách Dance Pop - Cinderella (Cô bé Lọ Lem). Đây là một ca khúc sôi động với giai điệu bắt tai và phần ca từ dễ nhớ. Tuy thể loại Dance Pop không phải thế mạnh của cô nàng chuyên trị những ca khúc ballad buồn nhưng Hoàng Yến không ngại thử thách bản thân để mang đến một màu sắc mới mẻ.

Cùng nghe Audio ca khúc Cinderella sẽ có mặt trong album sắp tới của Hoàng Yến:

Hoàng Yến cho biết: "Sở trường ballad của Yến sẽ được phát huy hết cỡ trong mini album lần này, nhưng chắc chắn sẽ có thêm màu sắc của Dance Pop và R&B để thử nghiệm. Tuổi mới, trải nghiệm mới là tiêu chí mà Yến muốn đặt ra cho mình trong năm sắp tới nhằm khám phá những khía cạnh khác hoàn toàn của bản thân mình".

Theo đó, mini album sẽ gồm có 5 ca khúc, trong đó có 3 ca khúc mới toanh và 2 ca khúc đã được giới thiệu riêng lẻ trong năm 2016.

Nữ ca sĩ gốc Hà thành ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả yêu nhạc.

Cô cũng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt 'hút hồn' người đối diện.

Cô sẽ phát hành mini album mang tên HY22 để đánh dấu sự trưởng thành trong âm nhạc.

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