Top 4 địa điểm chụp hình “đẹp điên đảo” dịp Trung Thu tại Sài Gòn

Du lịch 25/08/2016 14:51

Nếu vẫn đang chưa biết Tết Trung Thu này sẽ đi đâu chơi thì đây là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn và gia đình.

Những địa điểm sau là lựa chọn vừa kinh tế lại... thực tế dành cho bạn.

1. Phố lồng đèn

Top 4 địa điểm chụp hình “đẹp điên đảo” dịp Trung Thu tại Sài Gòn - Ảnh 1

Là một con phố nhỏ nép mình ở quận 5, con phố chuyên bán lồng đèn Lương Nhữ Học thu hút rất đông người đến tham quan, mua sắm dịp Tết Trung Thu.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh check - in, không ít các gia đình trẻ cũng dẫn con đến đây để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ vào ngày tết của thiếu nhi này.

2. Phố đi bộ

Top 4 địa điểm chụp hình “đẹp điên đảo” dịp Trung Thu tại Sài Gòn - Ảnh 2

Không chỉ dịp Trung Thu mà ngay cả ngày thường và những ngày cuối tuần phố đi bộ là địa điểm thu hút giới trẻ đến dạo phố, vui chơi.

Không chỉ chụp ảnh ở phố đi bộ, bạn có thể tận dụng view khá đẹp ở bờ sông Sài Gòn và “chèn” ngay tòa nhà Bitexco- biểu tượng của TP.HCM vào bức ảnh của mình.

3. Hồ Bán Nguyệt

Top 4 địa điểm chụp hình “đẹp điên đảo” dịp Trung Thu tại Sài Gòn - Ảnh 3

Nằm ở quận 7 thế nhưng không vì xa trung tâm thành phố mà địa điểm này vắng người đến tham quan, chụp ảnh. Về đêm, khi cầu Ánh Sao lên đèn chính là lúc hồ Bán Nguyệt lung linh và rực rỡ nhất.

Hàng năm, ban quản lý cũng thường tổ chức dựng các tiểu cảnh tái hiện cảnh Trung Thu ngày xưa cũ để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của người dân.

4. Takashimaya

Top 4 địa điểm chụp hình “đẹp điên đảo” dịp Trung Thu tại Sài Gòn - Ảnh 4

Là một trung tâm thương mại được cho là hiện đại nhất hiện nay, thế nên Takashimaya hứa hẹn là địa điểm thu hút không ít các bạn trẻ đến check - in dịp Trung Thu.

Không chỉ chụp ảnh, các bạn còn có thể nhấp từng ngụm café thơm ngon ở những quán café được thiết kế độc đáo ngay tầng 1 hay ăn uống no nê ở khu ẩm thực tầng 5.

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