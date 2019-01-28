Hoa cúc từ lâu đã được coi là biểu tượng mang đến sự bình an, tài lộc cho ngôi nhà, kết hợp với nhiều loại hoa mang ý nghĩa cát tường sẽ giúp mang thêm nhiều may mắn cho gia đình mình hơn nữa trong dịp Tết. Các bạn có thể cắm chỉ hoa cúc hoặc kết hợp với nhiều loại hoa khác để bình hoa ngày Tết thêm nổi bật và nhiều may mắn hơn.

Không chỉ hoa đào, hoa mai, hoa đồng tiền, hoa cúc cũng là một loài hoa đẹp được nhiều chị em yêu thích trưng bày ngày Tết. Cùng xem Cách cắm hoa cúc đẹp mang sung túc vào nhà ngày Tết để ngôi nhà thêm bừng sáng, đón nhiều may mắn trong dịp Tết Nguyên đán dưới đây.

Nhiều nhà có bình cắm hoa dáng cao thì thử cách cắm hoa cúc tán tròn xòe mang may mắn vô cùng hợp. Các bạn chuẩn bị vài bông hoa cúc to, tròn, nở rộ, màu sắc nổi bật, cắm theo gợi ý tán xòe tròn với những bông to làm trung tâm hoặc có thể thể biến tấu khéo léo cắm sáng tạo theo ý bản thân. Chú ý khi đi mua hoa nên chọn cành có độ dài phù hợp với bình, tránh để bị thấp quá.

Cắm hoa cúc đan xen nhiều loại hoa khác nhau

Để lọ hoa ngày Tết thêm đẹp, nổi bật và ý nghĩa thì mọi người hay kết hợp với những loại hoa khác như cắm hoa ly, cắm hoa hồng,... đều có ý nghĩa mong một năm sung túc, đủ đầy. Với sự kết hợp các loại hoa đa dạng với nhau thì cách cắm hoa cũng đơn giản, thiên về sự tự nhiên, các bạn có thể cắm hoa theo hình dáng tùy thích, chỉ cần chú ý phối màu cũng như sự cao thấp các cành hoa để có bình hoa ngày Tết đẹp nhất.



Cắm hoa cúc xen lẫn với hoa hồng đón lộc ngày Tết



Học ngay cách cắm hoa cúc ngày Tết mang nhiều may mắn



Gợi ý cách cắm hoa cúc ngày Tết đẹp nổi bật

Cắm hoa cúc ngày Tết với bình hoa hình vuông

Với những bông cúc nở to, vàng tươi, cắm trong những bình hoa hình vuông kiểu dáng độc đáo sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, mà cách cắm hoa cũng không quá khó, các bạn chuẩn bị 3-5 bông hồng trắng, vàng, hoa hướng dương, hoa cúc vàng, trắng thêm vài cành lá xanh, cắm trong lọ sắp xếp khéo một chút là đã xong lọ hoa cúc vàng tươi may mắn ngày Tết.



Hướng dẫn cách cắm hoa cúc vàng tươi ngày Tết

Mách bạn cách cắm hoa cúc trong xô nhỏ độc đáo ngày Tết



Học ngay cách cắm hoa cúc ngày Tết trong xô đồ hàng xinh xắn

Các bạn có thể tận dụng xô đồ hàng của con bạn để làm bình hoa cắm ngày Tết lạ mắt và ấn tượng. Để hoa đứng dáng thì để thêm xốp cắm hoa ở dưới và cắm theo tán xòe tròn tự nhiên và đẹp mắt như trên hình.

>>> Xem thêm: Cách cắm hoa cúc đẹp ngày Tết với lọ thủy tinh

Không chỉ để trên bàn thờ ngày Tết mà hoa cúc còn được mọi người yêu thích và trưng bày trong phòng khách, bàn làm việc hay phòng ăn. Với các bình thủy tinh đa dạng kiểu dáng các bạn có thể sáng tạo linh hoạt nhiều cách cắm hoa phù hợp. Chắc chắn đây là một cách cắm hoa cúc đơn giản và dễ làm cho các chị em áp dụng thử trong Tết năm nay.



Mách chị em cách cắm hoa cúc ngày Tết mang sung túc và may mắn cả năm

Cách cắm hoa cúc trong lọ hình ly



Cắm hoa cúc mang sung túc vào nhà cho ngày Tết 2019

Với lọ hình ly sang trọng khá thích hợp khi trưng bày trong phòng khách hay bàn tiệc mà cách làm cũng rất đơn giản. Lựa chọn những bông cúc vàng, trắng, cam,.. nở to, tròn tươi, cắm cuống nhỏ trên khối xốp tròn được gọt cẩn thận sao cho bông hoa che hết được khối xốp rồi đặt vào lọ, thêm chút nước vào là đã hoàn thành xong cắm hoa cúc vàng tươi trong lọ ly ngày Tết.

Mẹo giữ hoa cúc lâu tươi ngày Tết

Để giữ hoa cúc lâu tươi, nở đẹp lâu trong mấy ngày Tết các bạn có thể áp dụng một số mẹo sau:

- Khi chọn mua hoa cúc nên chọn hoa cúc còn tươi, không có cánh hoa hay lá bị dập nát, dị dạng, hoa còn chúm chím chưa nở bung hết, các cánh hoa vẫn xếp khít nhau chưa nở rộ, dễ chọn nhất chính là nhìn vào nhụy hoa để chọn, nếu nhụy chưa nở hết thì khi trưng trong nhà mấy ngày Tết tiếp theo hoa sẽ nở bông to tròn.

- Chú ý quan sát phần thân và lá, không chọn cành sâu bệnh, gãy, lá còn tươi, xanh, để thêm ý nghĩa may mắn, sung túc thì nên chọn cành có nhiều lộc đẹp.

- Khi mua hoa về, rửa nhẹ nhàng qua nước sạch để trôi bụi bẩn, dùng kéo cắt vát phần thân dưới cành hoa, lấy bật lửa hơ nhẹ phần cắt vát đó trước khi cắm. Khi cho nước vào bình thì cho thêm 1 viên B1 sẽ giúp hoa lâu tươi, nở đẹp ngày Tết.

Trên đây là một số cách cắm hoa cúc đẹp mang sung túc vào nhà ngày Tết cũng như là mẹo giữ hoa lâu tươi, hy vọng bài viết này đã mang nhiều kiến thức hữu ích cho các bạn và chúc các bạn thành công với những cách cắm hoa này. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo Cách làm chậu cây xanh trang trí ngày Tết đón năm mới nhiều may mắn để trang trí Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 thêm đẹp và độc đáo nhé.