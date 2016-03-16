Bí quyết chụp ảnh đẹp khi đi du lịch

Xin mách nhỏ vài mẹo chụp ảnh đơn giản nhưng tạo sự khác biệt cho “kiệt tác nghệ thuật” của bạn.

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• Chụp ảnh người dân địa phương

Khi bạn du lịch ở một nơi nào đó, bạn nên chú trọng chụp ảnh người dân ở địa phương đó thayt? vì chụp ảnh các du khách tham quan nơi đó. Tiếp đến, hãy chọn những hoạt động thường ngày của họ để là đề tài chụp ảnh. Đó có thể là lúc họ đang mua hoa trong chợ, uống cà phê ở vỉa hè, vui đùa với cún con…Những đề tài này sẽ mang lại cho bức ảnh của bạn nét sinh động và đầy ý nghĩa.

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• Mỗi bức ảnh là một câu chuyện

Trước khi chụp một bức ảnh nào đó, bạn phải biết được bức ảnh đó sẽ nói lên điều gì. Nếu bạn muốn chụp ảnh trên đường phố thì hãy đặt ống kính ở tư thế chuẩn bị và đợi chờ, những điều thú vị trên đường phố sẽ diễn ra và bạn sẽ chụp được những bức ảnh độc đáo đó.

Một số chủ đề rất đáng được bạn chụp lại như ai đó đang trả tiền để mua hàng hóa, trẻ con đang tươi cười và nô đùa với nhau, ông già đang hút thuốc ống, nông dân thu hoạch rau củ… Đây là những bức hình du lịch ý nghĩa và đầy tính nghệ thuật. Chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ quên mỗi khi xem lại chúng.

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• Tránh chụp ảnh nhiều người đứng trước phong cảnh

Những bức ảnh tập thể hay cá nhân đứng trước cảnh đẹp nào đó sẽ mang lại cảm giác buồn chán nếu bạn xem đi xem lại nó nhiều lần. Thay vào đó, hãy chụp ảnh thật hài hước và hóm hĩnh, ví dụ như một đứa trẻ đang gặm khúc đuôi ổ bánh mỳ, hoặc đang chơi trò ngịch nước với nhau…Những bức ảnh như thế này sẽ không bị lỗi thời, chúng luôn tạo cho bạn cảm giác vui vẻ và thoải mái mỗi khi xem lại.

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• Chụp ảnh theo nhiều góc độ

Đối với các danh lam thắng cảnh tự nhiên, hãy chụp ảnh ở mọi góc độ sao cho có được những bức ảnh đẹp nhất. Đối với các công trình xây dựng lớn hay di tích lịch sử, bạn nên chọn những góc độ thể hiện lối kiến trúc độc đáo của nó để chụp. Hãy thoải mái sáng tạo, chắc chắn bạn sẽ chọn ra được những bức ảnh đẹp ở nhiều góc độ.

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• Chụp ảnh món ăn

Những bức ảnh về món ăn đặc sắc của một địa danh nào đó sẽ là đề tài đáng chú ý nhất đối với mọi du khách. Bạn có thể chụp ảnh toàn bộ món ăn ở cự ly gần, chụp một nữa đĩa món ăn hoặc thêm thắt vài cái nĩa hay muỗng ở bên cạnh… sẽ làm nổi bật món ăn ấy.

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• Tìm hiểu kỹ về thắng cảnh cần chụp

Bạn cũng nên bỏ ra thời gian khoảng 1 – 2 ngày để tìm hiểu kỹ về các nét đẹp độc đáo của địa danh bạn cần chụp. Bởi lẽ, mỗi khi bạn bắt đầu chụp ảnh, bạn sẽ chụp rất nhiều hình về vật thể ấy nhưng khống xác định chính xác góc độ nào là đặc sắc nhất của công trình kiến trúc hay di tích lịch sử ấy. Chỉ có việc tìm hiểu kỹ càng về danh lam thắng cảnh đó, bạn sẽ dễ dành chụp được những bức hình mang đậm nét đẹp độc đáo của địa danh ấy.

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