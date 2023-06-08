Dẫn tin từ VietNamNet, tờ Korea Times đưa tin, khi ở tuổi 13, Ham được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim dãn (DCMP). Đây là bệnh hiếm và nguy hiểm. Tỷ lệ mắc bệnh là 1/100.000 trẻ em. Với Ham, cách tốt nhất để được sống là ghép tim. Dù đã tìm được người hiến tạng phù hợp, nhưng gia đình Ham lại không có đủ tiền để thực hiện ca cấy ghép ngay lập tức.

Theo thông tin từ VietNamNet, cô Ham Eun-ji (28 tuổi) và anh Choi Jae-won (34 tuổi) sẽ kết hôn vào ngày 11/6. Nhưng ít ai biết họ vốn là hai bệnh nhân được hồi sinh nhờ ca cấy ghép tim .

Và Ham đã gặp được Choi. Anh Choi mắc bệnh tim to, và từng rơi vào tuyệt vọng trong thời gian chờ đợi được ghép tim. Năm 2021, anh Choi cuối cùng đã được ghép tạng tại Trung tâm Y tế Gachon Gil.

Nhờ có sự kêu gọi của một điều dưỡng tại Đại học Dankook ở Hàn Quốc, Ham cuối cùng đã nhận được tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm để tiến hành ca ghép tim thành công. Sau khi thoát khỏi "cửa tử", Ham tích cực chia sẻ trên mạng về hành trình ghép tạng của mình với những người đồng cảnh ngộ, và hỗ trợ thông tin cho người cần ghép tạng.

Sau ca phẫu thuật, Choi tìm gặp Ham để cảm ơn cô đã hỗ trợ và liên tục đưa ra lời khuyên trong quá trình anh chữa bệnh. Từ đó, họ bắt đầu hẹn hò được gần hai năm, và quyết định tiến tới hôn nhân.

"Đối với những phụ nữ mắc bệnh tim, chuyện kết hôn là đặc biệt khó khăn. Tôi hy vọng các bệnh nhân có thể có chút hy vọng khi thấy tôi kết hôn và sống khỏe mạnh bên gia đình giống như bao người khác", Ham chia sẻ với hãng tin Yonhap.

Ham nói cô đã đăng ký hiến tạng, với hy vọng một ngày nào đó sẽ trao cho người khác cơ hội sống thứ hai như mình từng được nhận.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng Việt Nam cũng từng ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu cổ tích của chàng trai không chân Tô Đình Khánh. Dẫn nguồn tin từ Zing News, Tô Đình Khánh từng là chàng trai khôi ngô, khỏe mạnh như bao người. Biến cố ập đến vào tháng 4/2018, đúng thời điểm anh chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh. Một cơn đau lạ ập đến, khiến hai chân anh mỏi rã rời, không thể nhấc lên nổi.

Khánh được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán anh bị tắc mạch máu ở bụng, phải cưa bỏ hai chân mới có thể giữ mạng sống. Anh phải trải qua hai cuộc đại phẫu thuật vì vết thương sau đó bị hoại tử.

Anh Khánh và Thương quyết định kết hôn vào ngày 16/10/2022, sau 6 tháng hẹn hò - Ảnh: Zing News

Mất đi hai chân, Đình Khánh đã có những lúc nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng nhờ gia đình và bạn bè ở bên, anh lấy lại tinh thần và thay đổi suy nghĩ để sống tích cực hơn. Anh còn lập kênh vlog để chia sẻ câu chuyện của bản thân, truyền động lực cho những người khác.

Năm 2019, Thương vô tình nhìn thấy video của anh Khánh trên mạng. Cô rất đồng cảm khi nhìn thấy anh chàng không chân vẫn lạc quan, tò mò không biết cuộc sống của anh sẽ thế nào. Nhưng đang xem dở, clip vô tình trôi mất, Thương chưa kịp biết tên tuổi hay địa chỉ của anh để tìm lại.

Khi đó Thương đang làm việc ở Nhật Bản, cô tự nhủ đợi khi về Việt Nam sẽ tìm hiểu xem anh là ai. Đến đầu năm nay, Thương một lần nữa nhìn thấy các bài đăng về anh Khánh, cô đã chủ động nhắn tin hỏi thăm anh.

Sau thời gian nói chuyện, cả hai đều đồng ý rằng Thương phải gặp anh Khánh ngoài đời để xác định xem liệu có thực sự yêu và chấp nhận được hoàn cảnh của anh, sau đó mới tính chuyện lâu dài.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Khánh và Thương viral trên các diễn đàn mạng xã hội - Ảnh: Zing News

Thời điểm ấy, Thương chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm một năm. Nhưng cuối cùng, cô quyết định bỏ hết công việc để về Việt Nam để gặp người mình yêu thương.

Quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng hẹn hò nhưng cả anh Khánh và Thương đều không nghĩ như vậy là quá nhanh. Cả hai đều tin mình suy nghĩ đủ chín chắn và muốn gắn bó với nửa kia.

Anh Khánh không nhớ hết những kỷ niệm đẹp trong thời gian hẹn hò. Mỗi khi đi chơi với nhau, Thương luôn thể hiện sự vui vẻ, thoải mái, không chút ngại ngùng khi bên cạnh anh khiến anh Khánh càng hạnh phúc.

Sau khi hình ảnh cùng câu chuyện của đôi trẻ lan truyền trên mạng, bên cạnh những lời chúc phúc cũng có một số lời bình luận không hay, cho rằng họ "không xứng đôi". Tuy nhiên, anh Khánh nói rằng không để tâm đến những điều tiêu cực.