Xúc động lá thư gia đình người phụ nữ mang thai 8 tháng bị rơi xuống giếng sâu 20 mét viết thư cảm ơn cơ quan chức năng

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của vợ chồng ông Huỳnh Công Khanh (ngụ TP Tây Ninh) trong việc nỗ lực giải cứu thành công con gái của họ đang mang thai 8 tháng tuổi bị rơi xuống giếng sâu.

Hiện trường vụ giải cứu thai phụ rơi xuống giếng sâu - Ảnh: Báo Người Lao Động

"Khi con tôi rơi xuống giếng sâu, chúng tôi bất lực phải gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng. Với niềm tin và lòng biết ơn vô hạn, thay mặt gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã kịp thời cứu con gái tôi thoát khỏi hiểm nguy” - ông Khanh xúc động.

Gia đình thai phụ bị rơi xuống giếng sâu viết thư cảm ơn cơ quan chức năng - Ảnh: Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, trước đó, lúc 14 giờ 56 ngày 11/5/2025, chị Huỳnh Thị Kim Sang (SN 1999 ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh), không may bị trượt chân rơi xuống giếng sâu 20m trong rẫy mãng cầu. Vị trí chị S. rơi xuống giếng cách ngã tư Đại Đồng 300m về hướng Núi Bà thuộc khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Chồng chị Sang ở gần đó biết sự việc liền nhảy xuống cứu nhưng bất thành nên người dân xung quanh nhanh chóng điện cầu cứu lực lượng Công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH điều động 01 xe chỉ huy, 01 xe CNCH cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ dưới giếng sâu, đưa thai phụ lên khỏi giếng đến trạm y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Rất may chị S. chỉ bị xây xát nhẹ nên được điều trị đến nay sức khỏe ổn định.

