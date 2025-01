Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 25m khi hái cà phê

Ngày 3/1, Công an xã Ea Ngai, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk vừa cứu được một phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 3/1, thông tin từ Công an xã Ea Ngai, huyện Krông Búk (Đắk Lắk), đơn vị vừa cứu hộ thành công một phụ nữ hái cà phê thuê bị rơi xuống giếng sâu.

Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Ea Ngai tiếp nhận tin báo có một phụ nữ đi hái cà phê, bị rơi xuống giếng, thuộc địa bàn thôn 2, xã Ea Ngai. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tới hiện trường và huy động người dân đưa thêm phương tiện đến để hỗ trợ.

Một chiến sĩ công an dũng cảm di chuyển xuống giếng sâu 25m để cứu người phụ nữ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp cận hiện trường, lực lượng công an xác định giếng sâu 25m nhưng không có nước, nếu không đưa nạn nhân lên kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng vì có thể bị ngạt khí.

Phía Công an xã Ea Ngai cùng người dân nhanh chóng đưa các phương tiện đến để phục vụ công tác cứu nạn. Tại đây, sau khi lắp đặt ròng rọc tự chế, một chiến sĩ công an đã ngồi vào chiếc rọ sắt và được thả dần xuống giếng để đưa nạn nhân lên. Do miệng giếng khá nhỏ, có nhiều cây cối nên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng đưa người phụ nữ lên mặt đất an toàn và nạn nhân được đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Lực lượng chức năng cứu hộ thành công người phụ nữ rơi xuống giếng sâu khi hái cà phê - Ảnh: Báo Lao Động

Qua thăm khám, nạn nhân bị gãy cả 2 chân và bị chấn thương một số bộ phận trên cơ thể.

Được biết, người phụ nữ nêu trên quê tại tỉnh Phú Yên, thời gian qua đã đến tỉnh Đắk Lắk để hái cà phê thuê mưu sinh.

Cảnh báo không phát tán clip nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen ở Cần Thơ Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ nữ nhân viên ngân hàng nghi bị đánh ghen gây xôn xao dư luận những ngày qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghet-tho-giai-cuu-nguoi-phu-nu-roi-xuong-gieng-sau-25m-khi-hai-ca-phe-716214.html