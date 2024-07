Xúc động khoảnh khắc người đàn ông dùng thuyền nan dũng cảm vượt nước lũ cứu 2 em nhỏ giữa dòng nước xiết

Nghe thấy kêu cứu ở khu vực Ba Luồng, ông Kiều Văn Dương đã dũng cảm vượt nước lũ, chèo thuyền nan cứu được 2 trẻ nhỏ thoát khỏi đuối nước.

Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 24/7, thông tin từ UBND xã An Thịnh (huyện Văn Yên, Yên Bái), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cháu nhỏ bị nước lũ cuốn trôi và may mắn được một người đàn ông kịp thời cứu vớt.

Cụ thể vào lúc 10h25 ngày 23/7, ba cháu nhỏ ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh gồm cháu Lê Hoàng Q. (7 tuổi), cháu Lê An Kh. (5 tuổi) và cháu K. (7 tuổi) rủ nhau xuống khu vực ngòi Thia chơi và tắm.

Lúc này, cháu Q. và Kh. tắm suối còn cháu K. không xuống tắm mà chỉ chơi trên bờ. Nước lũ ở thượng nguồn bất ngờ đổ về đã cuốn trôi cháu Q. và cháu Kh. Thấy bạn bị đuối nước, cháu K. đã hô hoán gọi người đến cứu giúp.

Ông Kiều Văn Dương đã dũng cảm bơi thuyền, vượt nước lũ, cứu 2 em nhỏ bị đuối nước thoát nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo báo Giao Thông đưa tin, ông Kiều Văn Dương - Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở nghe tiếng kêu cứu đã không chút do dự dùng thuyền nan vượt lũ, bơi ra cứu 2 cháu.

Sau khi cứu hai cháu lên bờ, ông Dương và người dân xung quanh đã lập tức đưa 2 cháu vào Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe.

"Khi đó, ông Kiều Văn Dương (ở thôn An Thịnh, xã An Thịnh) vừa đi xát gạo về thì nghe tiếng tri hô, ngay lập tức ông Dương đã chèo thuyền nan vượt lũ, bơi ra cứu 2 cháu bé. Sau khi cứu hai cháu lên bờ, ông Dương và người dân xung quanh đã đưa 2 cháu vào trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Hành động can đảm của ông Dương đã cứu sống được 2 cháu nhỏ", UBND xã An Thịnh thông tin.

Hiện tại sức khỏe của 2 cháu cơ bản ổn định và đã về nhà.

