Xuất hiện chuỗi bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập, Biển Đông nguy cơ “bão chồng bão” cuối tháng này

Đáng lưu ý, áp thấp mới ở phía đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão ở mức từ thấp tới trung bình.

Ngay sau áp thấp gần Biển Đông này, áp thấp thứ 2 có khả năng xuất hiện ở trên biển Sulu (một biển lớn ở phía tây nam Philippines, chia tách với Biển Đông bởi đảo Palawan).

Áp thấp trên biển Sulu hình thành trong khu vực dự báo PAR của Philippines và ít có khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết Philippines lưu ý, áp thấp này có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong giai đoạn dự báo.

Dự báo bão, áp thấp liên tiếp hình thành quanh Biển Đông trong những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12 - Ảnh: PAGASA/Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/11/2024 như sau:

Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng lạnh, có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng lạnh, vùng núi rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-21 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc mưa vài nơi, phía Nam mưa rào đến mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc (Đà Nẵng đến Bình Định) mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 27-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.