Xót xa gia cảnh bé gái bị đứt lìa phần da đầu do cuốn vào máy cắt khi bắt chuột mưu sinh

Đời sống 07/07/2023 13:42

Sáng ngày 4/7, Bùi Thị Tường Vy (sn 2010, Kiên Giang) đi bắt chuột để mưu sinh không may em bị cuốn vào máy cắt lúa khiến em bị lột hết phần da đầu và đứt lìa phần da đầu bị lột.

Theo thông tin từ Người đưa tin, ông Lê Tấn Lợi – Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tà Êm (xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết, hoàn cảnh gia đình em Bùi Thị Tường Vy (sinh năm 2010, thường trú tại ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) đặc biệt khó khăn. Mẹ em bỏ đi từ khi em vừa 14 tháng tuổi. Cha làm thuê tại địa phương để mưu sinh, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh.

Xót xa gia cảnh bé gái bị đứt lìa phần da đầu do cuốn vào máy cắt khi bắt chuột mưu sinh - Ảnh 1
Ông Lê Tấn Lợi (bìa phải) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) thăm, động viên gia đình em Bùi Thị Tường VyẢnh: Báo Kiên Giang

Người dân xung quanh cho biết, ở nhà cháu rất ngoan hiền, học hành chăm chỉ. Mỗi khi nghỉ hè, cháu thường đi bắt cá, bắt cua, mò ốc, hái rau,… để phụ giúp gia đình. Hiện nay, gia đình em Tường Vy có 6 người, ông bà nội và cha Tường Vy hiện làm thuê để sinh sống. Ngoài Tường Vy, gia đình còn thêm 2 cháu nhỏ.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Kiên Giang, khoảng 11h ngày 4/7, ông Bùi Văn Tân (ông Nội của Vy) cho biết, trong lúc em đi bắt chuột  tại khu vực gần Kênh HT1, xã Vĩnh Điều để mưu sinh thì không may bị cuốn vào máy cắt lúa, bị lột hết phần da đầu và đức lìa phần da bị lột.

Xót xa gia cảnh bé gái bị đứt lìa phần da đầu do cuốn vào máy cắt khi bắt chuột mưu sinh - Ảnh 2

Em Vy đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Người đưa tin

Sau đó, em được người dân đưa đến trạm y tế xã Vĩnh Điều sơ cứu. Nhưng do vết thương rộng, phần da đầu đã bị mất nên được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Giang Thành và chuyển thẳng về Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang để cấp cứu. Đến 2h sáng 5/7, bé được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và hiện tại chuẩn bị chuyển sang bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để phẫu thuật.

Đến 13h30 chiều ngày 5/7, Chi bộ, Ban lãnh đạo ấp Tà Êm đã vận động và trao tới tay gia đình số tiền 20 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ để giúp cháu Tường Vy. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận hỗ trợ để gia đình đỡ phần khó khăn.

Xót xa gia cảnh bé gái bị đứt lìa phần da đầu do cuốn vào máy cắt khi bắt chuột mưu sinh - Ảnh 3
Ông Lê Tấn Lợi (bìa phải) trao tiền nhà hảo tâm hỗ trợ em Bùi Thị Tường Vy cho ông Bùi Văn Tân (ông nội của Tường Vy) Ảnh: Báo Kiên Giang

Mọi sự giúp đỡ em Bùi Thị Tường Vy Sinh xin quý độc giả gửi về số tài khoản 7711205044451 (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) của đồng chí Lê Tấn Lợi – Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang).

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