Xót xa bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên vệ đường

Đời sống 27/07/2023 06:26

Bé trai được xác định mới được một ngày tuổi, trên người chưa cắt dây rốn và cân nặng khoảng 2,6kg.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 26/7, ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), xác nhận một người dân đi tập thể dục đã phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ lại bên vệ đường.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, anh A. (ngụ thôn 2, xã Ea Bhốk) đi tập thể dục trên đường và nghe tiếng khóc của trẻ em phát ra bên vệ đường. Tiến lại gần, anh A. phát hiện có một trẻ sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn nên anh A. trình báo cơ quan chức năng.

Xót xa bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên vệ đường - Ảnh 1
Bé trai khoảng một ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Ea Bhốk phối hợp Hội phụ nữ xã, Trạm y tế xã cùng người dân đưa cháu bé về Trung tâm y tế chăm sóc.

Bé trai được xác định mới được một ngày tuổi, trên người chưa cắt dây rốn và cân nặng khoảng 2,6kg.

Chủ tịch UBND xã Ea Bhốk thông tin, cháu bé đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm khám, chăm sóc.

Cách đây không lâu, tại Đắk Lắk cũng xảy ra một trường hợp tương tự. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 15/5, bà H'Triệu K'đoh, Phó chủ tịch UBND xã Ea Tu (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường.

Theo bà H'Triệu, sau khi nhận được thông tin, xã đã cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ đưa cháu bé đến trạm y tế xã thăm khám. "Hiện sức khỏe cháu bé ổn định và đang được hội phụ nữ xã cử người thay nhau chăm sóc. Sau vài ngày nếu không có người thân đến nhận, xã sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy định cho cháu bé", bà H'Triệu nói.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày (15/5), một phụ nữ ngụ buôn Ea Nao B (xã Ea Tu) trên đường đi chợ nghe thấy tiếng khóc của trẻ em phát ra ở ven đường.

Khi tiến lại gần để kiểm tra, người phụ nữ phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi, quấn trong chiếc chăn, trên người cháu bé còn nguyên dây rốn, không được mặc quần áo, bị kiến bâu khắp người.

Ngay khi phát hiện cháu bé, một số người dân gần hiện trường đã đến hỗ trợ, lau người cho bé, ủ ấm và báo tin đến cơ quan chức năng địa phương. UBND xã Ea Tu cũng thông báo tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nói trên. 

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Lãnh đạo xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

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