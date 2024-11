Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh làm rõ vụ giết người do Ngô Văn Toàn (56 tuổi, ngụ quận 8) thực hiện vào tối 28/11 và bị bắt giữ vào rạng sáng 29/11.