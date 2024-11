Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh làm rõ vụ giết người do Ngô Văn Toàn (56 tuổi, ngụ quận 8) thực hiện vào tối 28/11 và bị bắt giữ vào rạng sáng 29/11.

Theo thông tin từ Báo Dân trí, ngày 29/11, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai Ngô Văn Toàn (SN 1968, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi giết bà N.T.M.T. (SN 1976, ngụ xã Hưng Long). Làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm cho biết ông ta sống với một người phụ nữ tại căn nhà ở ấp 8, xã Hưng Long, đối diện nhà nạn nhân. Thường ngày, Toàn và người em của bà T. thường ngồi nhậu với nhau. Những lúc này, bà T. hay cằn nhằn và la mắng bọn họ. Toàn khai tối 28/11, ông ta ăn nhậu và tiếp tục bị bà T. la mắng. Bực tức người phụ nữ chửi mình, Toàn đã gây ra vụ án mạng. Cụ thể, khi thấy người phụ nữ chạy xe máy rời khỏi nhà để đi mua thuốc, Toàn ra đầu đường chờ sẵn. Lúc nạn nhân trở về, ông ta chặn đường, cầm hung khí đâm nhiều nhát vào vùng bụng bà T.. Nạn nhân mất nhiều máu, được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Toàn bị điều tra về hành vi Giết người - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, riêng nghi phạm sau khi gây án đã chạy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến đường Nguyễn Văn Linh, Toàn vứt xe máy chạy bộ và lẩn trốn tại khu vực bờ sông, tại phường Tân Hưng, quận 7. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 3 giờ bỏ trốn, nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.