Sau chầu nhậu, Châu qua nhà bố ruột tại tổ 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà để tìm vợ con. Thấy Châu say nên bố Châu đuổi về nhà nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng 11/1, thông tin từ Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoài Châu (SN 1977, trú tại tổ 4, phường Tứ Hạ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Hoài Châu tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết, ngày 13/12/2023, Nguyễn Hoài Châu sau khi đi ăn nhậu về thì qua nhà cha của mình là ông Nguyễn Duy H. (SN 1944) ở cạnh bên để tìm vợ và các con.

Tại đây, Châu đã có những lời lẽ xúc phạm cha mình nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Chứng kiến vụ việc, nhiều người vào can ngăn và đưa Châu về nhà.

Khi về đến nhà, do bực tức vì bị cha chửi, Châu lấy một con dao bầu qua tìm ông H. Đối tượng Châu chụp tóc đè ông H. xuống nền nhà, dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ, tay của nạn nhân khiến ông H. thương tích.

Mới ra tù về tội giết người, chưa được xóa án tích, Nguyễn Hoài Châu (ngụ tại Hương Trà, TT-Huế) lại thực hiện hành vi dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ và tay bố ruột gây thương tích - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan điều tra, ông H. yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự và xin bãi nại cho con trai của mình. Tuy nhiên sau khi tiến hành trưng cầu giám định, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông H. là 12%; xét trên nhiều yếu tố, cơ quan công an vẫn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Ngoài ra, Nguyễn Hoài Châu mới chấp hành án về tội “Giết người”, chưa được xoá án tích.

Vụ cô gái 26 tuổi nguy kịch sau đặt túi ngực, nhổ răng khôn: Bệnh nhân không thể cứu chữa, gia đình xin đưa về nhà Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực, gọt góc hàm, hạ gò má, nhổ răng khôn tại một bệnh viện ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), chị N.T.H. (26 tuổi, quê Quảng Nam) phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, tiên lượng rất nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-ra-tu-vi-toi-giet-nguoi-nghich-tu-dung-dao-cua-co-cha-khi-i-tim-vo-644045.html